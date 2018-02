PSOE saca adelante modernizar la línea de cercanías, a pesar de que el PP la vincula a la llegada del AVE

Publicado 08/02/2018 11:46:17 CET

CARTAGENA (MURCIA), 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha sacado adelante su moción que pedía al Gobierno modernizar la línea de cercanías Murcia-Lorca Águilas añadiendo una propuesta de Podemos para que se haga una "planificación integral" del futuro de la red de cercanías, a pesar de que el PP ha insistido en que la mejora de los servicios regionales de cercanías "llegarán de la mano de la alta velocidad".

La Asamblea Regional ha aprobado con los votos a favor de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos la moción que incluye la transacción de Podemos y la abstención del PP. La abstención de los 'populares' se debe, ha explicado el diputado Juan Guillamón a que "se hace necesaria una planificación integral de la red tras la llegada del ancho de vía internacional", pero no antes, debido a que ven "imposible" a que pueda cumplirse en "un plazo razonable".

El socialista Alfonso Martínez ha respondido al PP que el AVE es "bienvenido" en la Región, pero ha resaltado la importancia de la red de cercanías y de este servicio, cuyas cifras de viajeros, han resaltado, han ido en descenso desde el año 2008 debido al estado de las líneas. Según las cifras que ha aportado el PSOE, en 2008 había 5 millones de viajeros en la Red de Cercanías y en 2017 había 4 millones de viajeros y estiman que cuando la Alta Velocidad llegue a la Región, ésta transportará "en el mejor de los casos" a 700.000 viajeros.

El diputado socialista ha expuesto que la modernización de las vías mediante el desdoblamiento de éstas, así como la electrificación de los tramos ferroviarios "se hacen imprescindibles". Según ha manifestado, los vagones y motores de esta línea "están obsoletos" y las goteras y averías "son recurrentes, a lo que se suma que la Región es la única comunidad que no tiene electrificación en la línea".

Por parte del PP, Juan Guillamón ha insistido en que es de "imposible cumplimiento" lo que propone el PSOE al no ir ligado a la llegada del AVE a la Región. "La mejora que proponen es incompatible con la llegada de la Alta Velocidad, no estamos de acuerdo con la manera en la que la plantean aunque sí con que es muy necesario aplicar las medidas que dicen", ha añadido.

Por parte de Podemos, Andrés Pedreño ha exigido una planificación que "garantice" el futuro de la línea de cercanías. "No vamos a aceptar una alteración de la normalidad del funcionamiento de estos trenes. La llegada del AVE no debe afectar a las cercanías y no queremos que se altere su normal funcionamiento", ha manifestado.

Finalmente, desde Ciudadanos Luis Francisco Fernández ha apoyado los argumentos del PSOE diciendo que no es solo un tren de cercanías el que está en dicha situación. "Desde hace 40 años no se han tocado los trenes. Es necesario que la red de transporte ferroviario sea moderna y eficaz", ha apuntado.