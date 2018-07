PSRM defiende las medidas sobre Educación expuestas por la ministra

Publicado 12/07/2018 20:23:29 CET

MURCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Educación y Universidades de la CER, Raimundo Benzal, ha defendido las medidas sobre Educación expuestas por la ministra y ha denunciado públicamente "la confrontación interesada que pretende la consejera Adela Martínez-Cachá".

Así, ha transmitido a la comunidad educativa, ante la pretensión de la Consejería de Educación de buscar un "rechazo" de la enseñanza concertada a las medidas anunciadas por la ministra, "que la propia enseñanza concertada es una opción que complementa a la enseñanza pública, creada por el PSOE, y defendida en tanto en cuanto cumpla las exigencias constitucionales y legales".

Benzal ha señalado que la Consejería, "dentro de una huida hacia adelante, que aplican los que no saben ni practican el diálogo, confunde deliberadamente la libertad de creación de centros constitucional con la libertad de elección, legítima, pero que no conlleva la obligación de concertar en función de la demanda, sino de la planificación de los recursos públicos".

Ha recordado que "son las leyes, no la demanda, las que determinan los conciertos, y el PSOE pretende que estos no discriminen por razón de género separando alumnos y alumnas". "La ministra del PSOE ha dicho que dialogará con los centros que aplican este sistema. Las resoluciones judiciales en este sentido son actualmente favorables a la segregación porque lo dice la LOMCE, como lo son a la integración cuando no se dice", afirma.

Por otra parte, indica que el 80% de aumento de los presupuestos de la Educación concertada en la Región entre 2007 y 2017, y en general desde que gobierna el PP, "no se justifican por los aumentos necesarios de esos centros, sino por una concertación masiva de centros privados innecesarios, que ahora se pretende aumentar a Bachillerato y FP".

"La consejera, además de reunirse, legítimamente, con los representantes de la educación concertada, le debe explicar a estos y a la educación pública que, con las leyes del PP, elegir Religión cuenta para obtener una beca o para acceder a la universidad. El PSOE quiere acabar con esta discriminación y que la Religión sea evaluable, pero no computable", subraya.

Asimismo, ha pedido a la consejera que "explique que la zona única de admisión aprobada por la Consejería beneficia a los centros privados, que pueden recibir alumnado de todo el municipio y, si se tiene que utilizar transporte, lo podrá hacer el que pueda pagarlo. El PSRM-PSOE no está de acuerdo con esa distribución".

También le solicita que explique que la LOMCE del PP "diferencia a los alumnos desde los 13 años y los separa en itinerarios sin retorno práctico hacia la consecución del título de ESO, algo criticado por las evaluaciones PISA de la OCDE y extraño en los países de la UE. El PSOE pretende establecer medidas que eliminen esa discriminación".

Le reclama, igualmente, que explique que "hasta el PP dio marcha atrás en las reválidas de la LOMCE ante el rechazo escolar y social. El PSOE pretende derogar lo que de hecho no se aplica".

De la misma forma, anima a la consejera a que "les diga que la ministra del PSOE pretende recuperar la evaluación del sistema en 4º de Primaria y 2º de la ESO, cuando en ambas etapas hay tiempo de tomar medidas antes de que acaben, y no después de finalizar estas".