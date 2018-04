PSRM-PSOE propone la primera quincena de junio para elegir a su cabeza de lista a las elecciones autonómicas

Publicado 06/04/2018 12:47:54 CET

El proceso de Primarias para la secretaria general del municipio de Murcia se inicia en mayo, con una 1ª vuelta marcada para el día 13

MURCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva regional del PSOE propone celebrar en la primera quincena del mes de junio la elección del candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de cara a las elecciones autonómicas de 2019.

Así lo ha avanzado el secretario de Organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce, quien ha anunciado, además, que la Ejecutiva regional socialista, reunida este jueves, concretó también la fecha para la celebración de las primarias de cara a elegir al nuevo secretario general del municipio de Murcia.

Concretamente, la primera vuelta para votar al secretario general del municipio de Murcia será el 13 de mayo y la segunda, de necesitarse, el 20 del mismo mes.

Cualquier militante podrá presentar candidatura y el plazo estará abierto del 12 al 16 de abril, con el único requisito de recoger el 5 por ciento de los militantes que tienen derecho a voto.

Una propuesta, ha añadido el secretario de Organización del PSOE en rueda de prensa, que tiene que ratificar la Comisión Ejecutiva Federal.

En este sentido, y a preguntas de los medios, ha señalado que todavía no se sabe nada de posibles candidatos, "hasta que no se abra el plazo del 12 al 16 de abril, no vamos a saber los posibles candidatos", incidiendo en que "todos los militantes del municipio de Murcia pueden optar a poder presentarse".