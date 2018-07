Sánchez (PP) confía en que se respete la "clara mayoría", el PP en España y en Murcia

Actualizado 21/12/2015 0:56:22 CET

MURCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano y secretario general del PP en la Región, Pedro Antonio Sánchez, confía en que "se respete la clara mayoría, que es el PP en España y en Murcia, ya que la diferencia entre el partido más votado y el segundo más votado es sustancial, llamativa y clarísima".

Así se ha expresado Sánchez, acompañado de algunos de los diputados en el Congreso y el Senado, entre ellos Teodoro García, además del presidente del PP de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el alcalde José Ballesta, al ser preguntado sobre si teme por el futuro de algunos de los proyectos más emblemáticos para la Comunidad en virtud de los resultados obtenido en el panorama nacional, con la irrupción de Podemos.

A su juicio, "el que no quiera ver esto es negar la evidencia y ahora habrá todo tipo de interpretaciones, pero estas elecciones las ha ganado el PP con mayoría en Murcia y en España". En el caso de Murcia, ha subrayado, los 'populares' han ganado en 41 de los 45 municipios, ha precisado Sánchez, quien considera que "es cuestión de una sociedad que se ha expresado en democracia libremente".

"No es cuestión de un porcentaje, sino que hay una clara mayoría de españoles y murcianos que quiere que gobierne el PP", ha destacado, quien avisa que "intentarán hacer interpretaciones de todo tipo, eso lo entendemos, pero que entiendan ellos lo que ha votado la gente y el PP tiene la responsabilidad de gobernar España y espero que todos asuman que esto es así".

Aquí, advierte, "hay un partido unido y el PP ha sabido hacer una gran campaña con un bloque unido". De hecho, ha asegurado que si hoy hubieran elecciones en la Región "los resultados no serían peores, sino que habría un buen resultado y confío en seguir la tendencia cada semana porque el gobierno seguirá trabajando desde la cercanía y el compromiso con Murcia".

Por su parte, Valcárcel considera que los resultados de Podemos no son "ninguna sorpresa, ya que era evidente y dio muestras de ese ascenso en el momento en que en las pasadas elecciones europeas y autonómicas les hizo responsables de alcaldías tan importantes como Valencia, Madrid o Barcelona". "Era de esperar que el ascenso de Podemos estuviera en la línea de la que hoy se ha manifestado", apunta.

Valcárcel ha hecho un repaso por las principales cifras obtenidas por los 'populares' en Murcia y en España y ha justificado la pérdida de los más de 178.000 votos. "La abstención se ha llevado una parte de aquellos que un día votaron al PP y que hoy no están dispuestos a votar ninguna formación política que no sea el PP, pero no quieren hoy votar al PP y han decidido irse a la abstención y es la explicación que justifica, entre otras razones, esa pérdida de votos".

Sin embargo, ha reseñado que ha sido al PP a quien ha correspondido gestionar una crisis y "habiéndola gestionado y gobernado con absoluta normalidad y pese al desgaste que significa gestionar una crisis, ha obtenido una mayoría muy importante sobre el resto de formaciones políticas".