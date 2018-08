Servicios de Emergencia rescatan a un varón de 37 años perdido en Cabo Cope, en Águilas

Publicado 23/08/2018 9:23:04 CET

ÁGUILAS (MURCIA), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios de Emergencia procedieron este miércoles al rescate de un varón de 37 años que se había perdido en el entorno de Cabo Cope, en el término municipal de Águilas, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia recibió una llamada a las 21.23 horas solicitando el rescate de un varón de 37 años que se había desorientado y se encontraba en la zona de bajada de Cabo Cope en un acantilado mirando al mar.

Informó que había salido a las 18.30 horas de un párking al lado del torreón en dirección a la Punta de Cabo Cope donde a las 20.00 horas llegó a la cima. Sin embargo, indicaba que había oscurecido y no podía continuar. Posteriormente, había tomado un camino hacia la bajada y se había perdido, de forma que no se podía mover porque no tenía visibilidad.

El Centro de Coordinación de Emergencias informó a la Policía Local de Águilas y Protección Civil, que envió una patrulla a la zona de búsqueda. El afectado, que se encontraba bien y estaba nervioso, informó que la carga de la batería de su móvil era baja, aunque pudo remitir las coordenadas de su posición para facilitar a los medios su rescate.

El agente medioambiental, jefe de comarca, informó que se dirigía a la zona. Por mar, a petición del Coordinador marítimo de la zona, se movilizó a una embarcación de salvamento (LS Titania).

Personal de Protección Civil y agente medioambiental llegaron hasta el lugar donde se encontraba el afectado, que se encontraba bien, y procedieron a su evacuación por tierra a la zona de Calabardina.