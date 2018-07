Sólo 4 atestados de los más de 1.200 llegaron en 2017 a la vía penal por pruebas positivas de drogas al volante

Publicado 13/07/2018 14:45:33 CET

Fiscalía comunicará a Guardia Civil y Policías Locales de los criterios para poder remitir a lo penal las conducciones por droga

La Guardia Civil de Tráfico redactó sólo cuatro atestados de los 1.285 pruebas positivas realizadas el pasado año por conducir bajo los efectos de las drogas, datos "desoladores", según ha confesado el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, en el transcurso de la presentación de los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al ejercicio pasado.

Estos cuatro casos supusieron resultados graves, ya sea muerte o lesiones, y el resto se derivaron a la vía administrativa y supusieron una "simple sanción", ha criticado Díaz Manzanera, quien ha anunciado que Murcia podría convertirse en comunidad pionera, ya que prepara un borrador de instrucción que presentará a la Guardia Civil y policías locales en septiembre en el que se fijen los criterios de remisión a la vía penal de las conducciones de vehículo a motor bajo la influencia de las drogas.

En dicha instrucción, ha puntualizado, "se concretarán qué supuestos se entiende que hay signos externos: al margen de éstos, que el conductor tenga resultado positivo en el test de saliva y sea responsable de un accidente cualquiera que sea su alcance o que tenga una conducción manifiestamente irregular acompañada de infracciones graves o muy graves a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial".

También propondrá que se introduzca un párrafo adicional al artículo 379 bis: "Las mismas penas se impondrá al que condujere un vehículo a motor o ciclomotor con la presencia de drogas en el organismo, salvo en casos de prescripción facultativa o en dosis terapéuticas".

Y es que, ha reconocido, "hay un problema serio a nivel jurídico para perseguir los delitos de conducción bajo la influencia, únicamente, de las drogas", ya que en los delitos de conducción bajo efectos del alcohol "hay unas directrices" claras y se establecen cuáles son los criterios fijados para confirmar los síntomas.

Sin embargo, en relación a las drogas advierte que "no hay un protocolo claro" que concrete la sintomatología por cada droga, ya que dependiendo del tipo, los signos serán unos u otros, de forma que no se puede acreditar 'in situ' la influencia que pueda tener la ingesta de drogas en el conductor.

Por ello, ha afirmado que la justicia penal "tiene que adoptar medidas para resolver esa diferencia de atestados de la Guardia Civil" y pretende dar un paso adelante, en el sentido de plantear la reforma del artículo en cuestión, para que se tenga a bien el penalizar o criminalizar las conductas.

Así como la instrucción que prepara, que comunicará en septiembre a Guardia Civil y policías locales para que trasladen a la Fiscalía todos los atestados que den positivo en drogas y sea el fiscal el que revise los atestados y decida si es o no delito, de forma que Murcia podría ser pionera en esta materia, ha dicho.

De hecho, ha apuntado que en los últimos años se ha detectado una disminución en las alcoholemias precisamente por perseguirse más en la vía penal. Supone una reducción del 40 por ciento de estos procedimientos penales desde 2010 hasta 2017 y de un 50 por ciento de reducción en la conducción sin permiso, siendo insuficiente la sanción administrativa, por lo que considera que "hay que regular más duramente la conducción por drogas".

DATOS EN SEGURIDAD VIAL

Casi el 39 por ciento de las diligencias urgentes son en materia de seguridad vial, con un total de 2.909, de las que 1.899 fueron por alcohol, 943 sin permiso (disminución del 3,29 por ciento) y casi 3.000 escritos de acusación.

En las diligencias previas, se dictaron 171 condenas con contradicción, diez más que en 2016, siendo de conformidad un total de 2.758 (un 89,98 por ciento). Un total de 1.910 condenas por conducción por alcohol o drogas, 1.030 por conducir sin permiso y dos ingresos en prisión.

Se realizaron 41 atestados por muerte en accidente de tráfico. El fiscal ha anunciado que ya está pendiente de juicio oral el accidente de tráfico de noviembre de 2014, en el que murieron 14 personas y 43 sufrieron lesiones en Cieza.

El número de positivos por alcoholemia por la Guardia Civil ha aumentado, pasando a 3.430 frente a los 2.712 del año anterior, debido al aumento de pruebas o controles, instruyéndose 479 atestados por delito, derivándose el resto a la vía administrativa.