Sterm, Foro Social, IU-V, PCRM y UJCRM convocan una concentración en Murcia para protestar por la reforma de pensiones

Actualizado 26/01/2011 15:01:35 CET

Proponen combatir la economía sumergida, eliminar el trabajo precario y promover la incorporación al trabajo de mujeres y jóvenes

MURCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sterm-Intersindical, Foro Social de la Región de Murcia, Izquierda Unida-Verdes (IU-V), el Partido Comunista de la Región (PCRM) y Unión de Juventudes Comunistas de la Región (UJCRM) han convocado una concentración este jueves, a las 20.00 horas, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Murcia, con la intención de mostrar su oposición a la reforma del sistema público de pensiones que tramita el Gobierno de España.

Así lo hicieron saber en rueda de prensa el portavoz de Foro Social de la Región de Murcia, Francisco Morote, el secretario de servicios públicos de Sterm-Intersindical, José Miguel Riquelme, el miembro de UJCRM Alfonso Lucas, el coordinador de Izquierda Unida en Cartagena y responsable regional de Economía y Empleo, Cayetano Jaime Moltó, y el secretario político de la agrupación del Partido Comunista en el municipio de Murcia, Alfonso Martínez.

En este sentido, Moltó ha explicado que las organizaciones convocantes pretenden mostrar su rechazo a los que ha denominado "acuerdos de la vergüenza" que se produjeron este martes en el Congreso de los Diputados, entre el PSOE, Coalición Canaria, PNV y CiU, sobre la recomendación del Pacto de Toledo de ampliar la edad de jubilación.

Así, el también candidato a las elecciones municipales en Cartagena, ha recordado que se trata de un acuerdo que no ofrece datos "de modo concreto, pero sí dando una referencia hacia la negociación que tienen que entablar con los sindicatos para que, en cualquier caso, la resultante final sea la ampliación de la edad obligatoria de jubilación en España".

Por ello, Jaime Moltó se pregunta "dónde está el voto útil de la izquierda, dónde está el voto de los diputados del PSOE que decían y reclamaban la validez y la utilidad del voto para hacer políticas progresistas".

A su parecer, ese acuerdo impulsado por el PSOE "no tiene legitimidad democrática porque no tiene legitimidad de origen, y en ningún programa del PSOE se reclamaba que se iba a adoptar esa medida, por tanto, todos aquellos que le votaron no lo hicieron pensando que se iba a aprobar esto".

Morote ha reprochado que "una persona que con 52 años se va a poder jubilar con 80.000 euros de pensión anual con servicios y con personal a su servicio, chófer y despacho público no tiene ninguna legitimidad para imponer al resto de los españoles la ampliación de la jubilación", en referencia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Al respecto, ha manifestado que "se está mintiendo a la sociedad sobre lo imprescindible" de esta reforma que, junto a los demás recortes, "responden a unos estudios interesados del sector bancario y el sector financiero", ha puntualizado.

A su parecer, con estas medidas "se va a conseguir que en el conjunto de la ciudadanía, ante las perspectivas imposibles de conseguir una pensión, contrate un fondo de pensiones privado". Así, ha destacado que "es muy importante que se sepa que los planes de pensiones privados han sufrido importantes pérdidas en los últimos años".

"PÉRDIDA DE COTIZANTES"

Todo ello se producirá, precisó Morote, mientras que la Seguridad Social pública "está teniendo superávit, incluso, habiendo bajado de forma importante el número de cotizantes".

Al respecto, ha acentuado que el problema de la Seguridad Social "no está en que aumente los pensionistas, sino que están bajando los cotizantes, precisamente, por ese incremento bestial del paro frente al que no se hace nada y se adoptan reformas como la laboral que lo que hacen es aumentar el número de parados".

Morote ha insistido en que todos los argumentos del Gobierno central para justificar la necesidad de esta reforma "son falaces", y que el hecho de que aumente la esperanza de vida "no quiere decir miméticamente que aumente la vida de los españoles, sino que la esperanza se calcula haciendo la media de los habitantes que viven más y los que viven menos, lo que no significa que todos vayan a vivir más".

A pesar de esta reforma de las pensiones y de los recortes que se están dando, ha señalado que España, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), es el país que ha tenido una bajada más grande de impuestos en el periodo de tiempo de 2007 a 2010. Esta reducción de los ingresos, dijo, es "precisamente lo que nos ha llevado a generar déficit, y no de que hayan aumentado los gastos".

En esta situación, ha dicho que lo que procede es "modificar todas las situaciones que nos han traído a la crisis, y todas las políticas que emanan del Gobierno regional y central y que van encaminadas a tratar infructuosamente de reflotar la situación que generó la crisis". Por este motivo, ha dicho que es "muy necesario que la gente se movilice y tome las riendas".

Riquelme ha defendido que la reforma de las pensiones "no es necesaria porque en los dos últimos años de recesión económica, el superávit de la Seguridad Social aún ha ido en aumento, lo que es suficientemente necesario para explicar que no es el momento".

Sin embargo, dice que el Gobierno considera que es el momento de hacer la reforma "puesto que la sociedad está 'noqueada' y conmocionada, todo el mundo tiene asumido que hay una gran crisis y si los gobernantes dice que esta situación va a afectar también a las pensiones nos lo creemos".

ALTERNATIVAS

Ante esta situación, las organizaciones convocantes proponen una serie de medidas encaminadas a aumentar las cotizaciones, como eliminar el tope máximo de cotización que actualmente está fijado en 38.000 euros y "cualquier persona que cobre más de esa cantidad al año, no cotiza a la Seguridad Social".

Otra fórmula es "combatir la economía sumergida", dijo Riquelme, quien dice no entender por qué los gobiernos de España que se han sucedido hasta ahora "no han incidido realmente en acabar con la economía sumergida, que sigue existiendo, y cuya eliminación supondría el aumento de las cotizaciones".

Asimismo, propone eliminar la gente que trabaja en precario y no cotiza ni contribuye a su propia pensión, así como facilitar la incorporación de la mujer al trabajo y restringir el uso de las becas, que "emplean sobre todo las administraciones, que suelen beneficiarse de alumnos recién salidos de la universidad y se les paga un salario pero no cotizan".

Igualmente, plantean combatir el fraude de ley de muchas empresas que tienen falsos autónomos como trabajadores o que despiden antes de tiempo, así como "limitar las rebajas de cotizaciones en los programas de creación de empleo, ya que se ha demostrado que muchas empresas lo hacen para presentar como nuevas cotizaciones lo que son reconversiones", ha reprochado.

Por otro lado, los convocantes de la concentración alegan que la reforma de las pensiones "aumenta la edad de jubilación", por lo que deducen que "lo que se está haciendo es disminuir la edad a la que los jóvenes se pueden incorporar al trabajo". Por lo tanto, plantean que "una forma de aumentar los cotizantes es crear políticas para estimular el empleo juvenil, que va en contraposición al aumento de la edad de jubilación".

Por último, han recomendado "dejar siempre abierta la puerta a que el Estado financie el sistema público de pensiones, ya que durante años, las cotizaciones se hacían cargo de las pensiones no contributivas y, actualmente, incluso el Estado se financia con ese superávit y se financia deuda pública". A su juicio, si el gobierno hiciera un pequeño aporte al sistema "no sería descabellado".