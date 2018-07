El subsecretario de Fomento y el delegado del Gobierno visitan la iglesia de San Mateo de Lorca

Actualizado 22/09/2012 11:45:23 CET

MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Fomento, Mario Garcés y el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, han realizado esta tarde una visita institucional a la Iglesia de San Mateo de Lorca, al concluir las obras de restauración y rehabilitación financiadas por el Ministerio de Fomento por valor de un millón de euros.

Garcés, que mostró su satisfacción al comprobar el resultado de los trabajos, dijo que se trataba de un día grande para Lorca porque la restauración de la Iglesia de San Mateo es un ejemplo claro de que la ciudad va recuperando la normalidad, y destacó el enorme esfuerzo realizado por el Ministerio de Fomento para financiar la totalidad de las obras.

Así, guiados por la Dirección Técnica del proyecto, Garcés y Bascuñana, acompañados del alcalde de Lorca, Francisco Jódar, el consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla y el Obispo de la Diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, realizaron un recorrido completo por el templo, según han informado fuentes de la Delegación en un comunicado.

Durante la visita comprobaron las obras realizadas, centradas, fundamentalmente, en la reparación de los desprendimientos de grandes sillares de cornisas y grietas en la torre, la restauración de las roturas de las cubiertas, la consolidación de las enormes grietas en las bóvedas y arcos, la consolidación de la fachada principal e incluso los de recuperación de fábricas anteriormente ocultas, como la sillería de pilastras y arcos de la nave central y laterales.

Finalmente, la dirección técnica del proyecto no quiso comprometerse a dar una fecha concreta para la apertura definitiva al culto, pero no dudó en señalar que será en un periodo no superior a dos meses.