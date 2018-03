Tomás Fuertes, investido doctor honoris causa por la Universidad de Murcia: "cada persona tiene un valor incalculable"

Publicado 20/03/2018 14:55:23 CET

La universidad reconoce la apuesta del empresario murciano por el sector agroalimentario, la investigación y la creación de empleo

MURCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, ha sido investido este martes doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, en una ceremonia en la que ha destacado que "cada persona tiene un valor incalculable" y que "triunfar es sacar a la luz los valores intrínsecos que cada uno de nosotros poseemos".

El nombramiento de Tomás Fuertes fue aprobado por el Claustro Universitario el pasado 14 de diciembre de 2017 y fundamentado en "su apuesta permanente por el sector agroalimentario de la Región de Murcia, su conexión con la universidad en materia de I+D+i, mecenazgo y empleabilidad".

La investidura ha tenido lugar una ceremonia presidida por el rector José Orihuela en el salón de actos de la Facultad de Economía y Empresa, y se trata de la primera vez en la historia de la institución que se produce un nombramiento doctor honoris causa a propuesta simultánea de dos facultades, la de Economía y Empresa y la de Veterinaria.

Este reconocimiento a su labor en el ámbito económico y, especialmente, en la industria agroalimentaria, se suma a otras distinciones destacadas con las que cuenta el empresario, como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2011), la Medalla de Oro de la Región de Murcia (2013), la Medalla al Mérito en el Comercio (2013), Hijo Predilecto de Alhama de Murcia (2015), o el Premio a la Trayectoria Empresarial por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (2017).

En su discurso de aceptación, bajo el título 'Descubre tus cualidades positivas y aplícalas', Fuertes ha subrayado la importancia de "explotar los valores que todos llevamos dentro", para lo que es necesario "ponerse a prueba, tener ilusión y espíritu de sacrificio". A su juicio, "ese es el verdadero triunfo" y el único consejo que dio a los más de 500 asistentes que acudieron al acto de investidura.

En este sentido, ha recordado el esfuerzo que han hecho por mantener intactos los principios y valores con los que empezaron: excelencia, humildad, integridad y honestidad. "Es la mejor herencia que nos dejó mi padre Antonio Fuertes, el fundador de ElPozo Alimentación", según Fuertes, para quien la vida es "una interpretación constante", y no hace falta ser un "fenómeno" para triunfar.

"Basta con tener espíritu constructivo, coraje, amor propio, vergüenza y dignidad", según el empresario, quien ha subrayado que se trata de valores que "no son para tenerlos las 24 horas al día, pero sí para sacarlos cuando corresponda".

Apadrinado por los profesores Gaspar Ros y Juan Monreal, el empresario ha destacado también la importancia del sentido común. Con independencia de la edad, ha dicho, "nunca debes cambiar lo que has hecho por lo que harás", porque el "pasado no nos pertenece, lo que nos pertenece es el futuro y lo que vamos a hacer".

Acompañado por sus dos hermanos, Juana y José Fuertes, el nuevo doctor honoris causa ha recordado que el proyecto empresarial de Grupo Fuertes es la unión de muchas personas que han creído en él y el resultado de "haber querido, haber sabido y haber tenido los medios para poner en marcha nuevas iniciativas".

En un contacto con los medios de comunicación antes de la ceremonia, Fuertes ha celebrado el reconocimiento, sobre todo, por cuanto se produce en su tierra. "Le doy una importancia tremenda bajo el punto de vista moral", ha manifestado el empresario, quien ha señalado que es una distinción que siente "en el alma".

Al ser preguntado qué es lo primero que le viene a la cabeza con este reconocimiento, Fuertes ha dicho haber tenido la suerte de encontrarse con su vocación. "Yo me divertí y me divierto con mi trabajo", según el empresario, quien aconseja a las personas que se encuentren, precisamente, con su vocación, porque quienes lo hacen "disfrutan, y si disfrutan no trabajan, sino que se divierten".

Fuertes ha mandado un mensaje a las nuevas generaciones, y ha considerado que "hay un futuro muy bonito" aunque "muy competitivo" debido a la globalización. No obstante, considera que "se pueden hacer cosas muy importantes, no sólo en Murcia, en España y en Europa, sino en el mundo entero".

Al ser preguntado por las relaciones de la universidad con el mundo empresarial, Fuertes ha apostado por que el conocimiento y el trabajo "estén muy unidos", porque cada uno de estos factores por sí solo "no tienen el mismo valor". "Yo creo que la universidad tiene que estar cerca del mundo empresarial y el mundo empresaria también cerca de la universidad, porque se pueden hacer cosas importantes".

GRUPO FUERTES, "UN PROYECTO APASIONANTE"

Grupo Fuertes es un referente internacional del gran consumo gracias a un potente núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones diversificadas que garantizan su solidez y futuro. La reinversión, el trabajo, la honestidad y la perseverancia son cuatro parámetros que conforman el ADN del holding.

Entre la veintena de empresas que componen Grupo Fuertes destacan ElPozo Alimentación o Procavi, por su liderazgo en sus respectivos sectores. Con más de 6.700 empleados directos, 50.000 indirectos y una facturación que supera los 1.500 millones de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada en la mejora constante, la reinversión y el desarrollo sostenible.

Tomás Fuertes aplica la filosofía que ha marcado su vida y que se resume en que "hay que tener vocación e ilusión por las cosas bien hechas". Ha defendido que "la vida es un negocio, una gestión que es necesario realizar y con la que hay conseguir un saldo positivo" y aboga por que las personas deben tener espíritu de superación para alcanzar la excelencia.

"PERFECTO MERECEDOR DEL HONOR"

En la ceremonia ha estado presente el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien ha considerado que el futuro de la Región de Murcia tiene que basarse sobre dos pilares fundamentales, como son "la excelencia investigadora de la Universidad y, por supuesto, también la innovación en las empresas". A su juicio, Tomás Fuertes "representa estos dos conceptos.

Fuertes "ha sido siempre un avanzado a su tiempo, un empresario innovador, con ganas de conquistar nuevos mercados, nuevos retos e innovando nuevos productos", ha destacado el presidente del Ejecutivo, quien ha recordado que fue uno de los primeros empresarios de la Región en "tener una estrecha vinculación con la universidad".

De hecho, ha recordado que Fuertes fue uno de los que pusieron en marcha en la UMU la Cátedra de Empresa Familiar y, por tanto, "se conjugan en él una serie de factores que creo que le hacen perfecto merecedor del honor que hoy va a tener, ser Doctor Honoris Causa de una institución centenaria de la Región".

Ha remarcado que Fuertes preside "una de las instituciones de referencia de la Región, ejemplo de trabajo, de constancia y de generar oportunidades, empleo y de hacer más y mejor Región de Murcia". Además, ha destacado que Fuertes ha llevado a cabo esta labor "siempre en colaboración con la UMU".

"UNA PERSONA DE REFERENCIA"

Por su parte, el rector electo de la UMU, José Luján, ha dicho vivir con "enorme ilusión" este acto, el primero tras su elección. "Me siento feliz por el hecho de que el primer día no sea en el despacho resolviendo papeles, sino vestido con el traje académico y haciendo un acto académico".

Además, ha destacado que se trata de un acto en el que la UMU "se honra acogiendo en su elenco de doctores honoris causa a una persona que es de referencia en la Región".

Además, ha valorado que Fuertes tiene un componente que él ha defendido durante la campaña a rector y que quiere que refleje el hacer de la UMU: "es un empresario de Murcia que ha sabido ocupar un lugar de privilegio destacado en el concierto empresarial nacional e internacional".