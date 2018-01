Un total de 2 fallecidos y 22 heridos en 10 accidentes durante el fin de semana en las carreteras de la Región

Publicado 22/01/2018 12:54:12 CET

MURCIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de dos personas fallecidas y 22 heridas, cinco de ellas hospitalizadas, es el balance de los diez accidentes de circulación ocurridos en las carreteras de la Región de Murcia durante este fin de semana, desde las 15.00 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Así, la Guardia Civil y las policías locales realizaron un total de 3.730 pruebas de alcoholemia, de las que 48 dieron positivo, por lo que el porcentaje de alcoholemia en vías interurbanas fue del 0,67 por ciento.

En cuanto a las causas probables de accidentalidad se encuentran alcance(2); atropello a peatón (1); velocidad inadecuada (1); distracción bajo efectos del alcohol (1); no guardar distancia lateral adelantamiento (1); no respetar señal de Stop (1); invadir sentido contrario por somnolencia (1); no respetar prioridad de paso (1); o circular marcha atrás sin precaución (1).

El accidente mortal tuvo lugar el 20 de enero de 2018, a las 7.45 horas en el punto kilométrico 6,4 de la carretera RM-313, en Torre Pacheco, donde se produjo una colisión lateral de un turismo contra una furgoneta y posterior colisión frontal. Como consecuencia del accidente fallecieron el conductor del turismo, de 35 años, y el pasajero del mismo de 39 años.





El viernes, la A-7, sentido Alicante, registró retenciones entre el kilómetro 637 y el 640, desde las 19.59 hasta las 20.29 horas.

Asimismo, la A-30, sentido Alicante, registró el domingo retenciones entre el kilómetro 135 y el 138, desde las 12.00 hasta las 13.44 horas.