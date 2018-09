Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en el aeropuerto Corvera

Actualizado 26/01/2011 15:54:04 CET

PSOE critica que Comunidad abra sólo un expediente sancionador a empresa, fijada en 120.000 euros cuando podían haber hasta 600.000

MURCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista, Teresa Rosique, anunció este miércoles que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá la comparecencia en la Asamblea Regional del consejero de Obras Públicas, José Ballesta, para que dé explicaciones sobre un informe del Tribunal de Cuentas relativo al futuro aeropuerto de Corvera, en el que dicho organismo detecta irregularidades "que ya fueron denunciadas por el PSOE".

Tras lo que Rosique advirtió que "si los ingresos que se van a dar en la explotación del aeropuerto no son los previstos nos podría ocurrir como con el aeródromo de Ciudad Real que ha pinchado económicamente", lo que, explicó, "supondría un problema gravísimo para las arcas de la Comunidad Autónoma".

Rosique subrayó que "desde el PSOE llevamos tiempo denunciando determinadas actuaciones del Gobierno regional en relación con dicho aeropuerto", y recordó que "el pasado abril advertimos de estas cuestiones al consejero de Obras Públicas, en una comparecencia que realizó a petición nuestra".

"Advertimos entonces de graves incumplimientos del contrato por parte de la empresa concesionaria del aeropuerto en lo que respecta a la financiación y al plazo de ejecución de las obras", añadió la diputada, y explicó que, en lo que respecta a la financiación, el incumplimiento se ha dado en dos sentidos: "uno, incumpliendo el plazo para garantizar la financiación; y otro, incumpliendo el hecho de que la financiación debía de correr por cuenta y riesgo de la propia empresa, ya que la Comunidad Autónoma ha tenido que avalar con 200 millones de euros la financiación del proyecto".

Y para que la empresa cumpliera ese compromiso, "fue necesario que el Gobierno regional avalara con 200 millones de euros el préstamo de financiación para la construcción de esa infraestructura".

Sin embargo, aseguró, "la Comunidad Autónoma sólo abrió expediente sancionador por uno de los incumplimientos, el de la fecha de financiación". Y, siendo considerada por los servicios jurídicos como "infracción grave" y pudiendo poner una multa de hasta 600.000 euros, la fijó en sólo 120.000 euros. No contempló en ese expediente sancionador el otro incumplimiento en materia de financiación, que corría por cuenta y riesgo de la empresa.

Otro incumplimiento del que advirtió el Partido Socialista fue el de la fecha de finalización de las obras, incumplimiento que el Tribunal de Cuentas advierte como una de las irregularidades. Sin embargo, apuntó Rosique en rueda de prensa, "la Comunidad Autónoma, según la información de que disponemos, no ha abierto a la empresa expediente sancionador por este incumplimiento". Obras, incidió la socialista, que "no sólo no terminaron en julio de 2010, sino que veremos a ver si terminan a lo largo de 2011".

Todo esto pone de manifiesto, según Rosique, "la facilidad del Gobierno regional cuando tiene que recortar derechos de los empleados públicos y la benevolencia que tiene cuando aborda resoluciones de expedientes".

VALCÁRCEL, "NO DA EN EL CLAVO"

Además, en la comparecencia del consejero del mes de abril, "pusimos de manifiesto la incoherencia que suponía el cálculo del número de pasajeros recogido en los informes previos a la adjudicación que era en su fase inicial de 1,5 millones, y en su fase final no superaba los 3 millones de pasajeros"; sin embargo, "el contemplado en la propuesta de concesión que suponía una previsión de 5 millones de pasajeros en 2015 y 14 millones al final de la concesión", señaló.

Algo que el Tribunal de Cuentas advierte como una cuestión "altamente" preocupante, ya que, según manifiesta en su informe "esta actuación es contraria al principio de eficiencia, economía y racionalidad del gasto público".

Tras lo que recordó que la Comunidad Autónoma tuvo que aprobar un plan económico-financiero de explotación del aeropuerto que garantizara la viabilidad del mismo. Dentro de ese plan, "el número de pasajeros es fundamental para garantizar los ingresos". De ahí, indicó, que el PSOE advirtiera de esta profunda discrepancia en los informes y que el Tribunal de Cuentas advierta ahora al Gobierno regional.

De nuevo, señaló la diputada socialista, "se pone de manifiesto la incapacidad e irresponsabilidad del presidente Valcárcel y su gobierno cuando abordan cuestiones de interés general. Valcárcel no da una en el clavo cuando tiene que dar respuestas a los grandes temas en nuestra Comunidad".

PODRÍAN HABER SANCIONES

A su juicio, "la actuación del Ejecutivo murciano se pone, una vez más, bajo vigilancia de los tribunales". "Valcárcel es incapaz de abordar con rigor y responsabilidad cuestiones de interés regional como es la construcción de un aeropuerto en nuestra Comunidad", apostilló la socialista.

Finalmente, Teresa Rosique aseguró que este informe no les sorprende "en absoluto", así como que pedirán copia, y a preguntas de los medios, puntualizó que "podrían haber por ello actuaciones sancionadoras hacia la actuación del Gobierno regional si el Tribunal de Cuentas sigue confirmando, después de las alegaciones del Ejecutivo, irregularidades".