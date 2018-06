El UPCT Solar Team viaja a la Shell Eco-marathon de Londres con un motor más potente y eficiente

Publicado 29/06/2018 8:57:20 CET

CARTAGENA (MURCIA), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El UPCT Solar Team ya lo tiene todo preparado para participar en la Shell Eco-marathon, que se celebra la próxima semana en Londres. Este año el equipo de competición de la Politécnica que busca la eficiencia energética ha introducido mejoras en el motor, que será más potente, en la placa de control y en la transmisión, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Según cuenta la jefa de equipo, Virginia Sánchez, han cambiado la transmisión y la han reducido en 1,5 kilos. Además, el motor es "más potente y más eficiente", se ha rediseñado el volante del coche haciéndolo más óptimo para que la piloto pueda desenvolverse de la mejor forma posible pilotando en su reducida cabina y emplean Arduino para la placa de control, ya que quieren probar este dispositivo, utilizado en los diferentes grados de ingeniería, una aplicación que va más allá de ser un micro-robot.

El objetivo, añade, es pasar las inspecciones técnicas y competir. "El circuito es más pequeño que el anterior, por eso han tenido que añadir más vueltas. Aún no sabemos qué consumo tiene el prototipo así que hasta que no estemos allí y nos den el juliómetro (dispositivo de medida del consumo) no lo conoceremos", añade.

"Afrontar un proyecto de ingeniería integral, resolver problemas técnicos, implementar innovaciones y negociar con proveedores y patrocinadores aporta un gran plus de empleabilidad a los estudiantes que participan en equipos de fabricación de vehículos de competición", explica el profesor coordinador del UPCT Solar Team, Antonio Guerrero.