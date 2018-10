Valverde: "Cuando uno tiene una hipoteca y no la puede pagar no podemos dejar que esa familia se quede en la calle"

Publicado 10/09/2018 12:38:37 CET

MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Patricio Valverde, ha anunciado que el Gobierno regional ha puesto en marcha un Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, destinado a las personas que sean vulnerables y no tengan dinero para pagar la hipoteca, "para que no se queden en la calle". Y es que, ha destacado, "cuando uno tiene una hipoteca y no la puede pagar no podemos dejar que esa familia se quede en la calle".

Valverde ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por las manifestaciones que ha realizado el secretario general de Podemos Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, grupo que exigirá al Gobierno regional que explique qué está haciendo en el marco de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia aprobada desde 2016, cuando las cifras de ejecuciones hipotecarias de viviendas urbanas "siguen subiendo".

Precisamente, el consejero ha hecho alusión a la publicación en el BORM de este Servicio, firmado con la Federación de Municipios de la Región de Murcia.

En virtud de este convenio, se facilita que las personas que se encuentren en situación de grave carencia y necesidad, originadas por el impago de créditos de carácter hipotecario, accedan a un servicio de orientación y mediación hipotecaria con entidades de crédito al objeto de evitar, en la medida de lo posible, procedimientos de desahucio del domicilio de las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, que puedan contar con un servicio de orientación, asesoramiento y/o mediación en el ámbito de cualquier conflicto que tenga como objeto la vivienda, y en su caso, que también se ejerza la coordinación necesaria entre los servicios similares de las entidades locales y el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Consejería de Fomento de la Comunidad.

Los servicios locales informarán sobre los requisitos de acceso al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda a todas las personas que lo demanden, así como sobre las ayudas sociales que se prestan desde el IMAS, remitiendo a los interesados a la Consejería correspondiente, para que se les facilite el acceso a las prestaciones a que pudieran tener derecho.

Una vez comprobado por los servicios locales que los solicitantes reúnen los requisitos para tener acceso a la mediación con las entidades de crédito, se remitirá toda la documentación al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda, a fin de que desde este Servicio se preste asesoramiento y, en su caso, funciones de mediación con las entidades de crédito.

Si los solicitantes estuvieren interesados en acceder a las bolsas de viviendas de alquiler de las que puedan disponer las entidades bancarias, los servicios locales informarán sobre esta posibilidad, así como la de acceder a viviendas de promoción pública de su respectivo territorio.

La Comunidad, a través del teléfono de información '012', atenderá a todas las personas que demanden el servicio y las remitirá al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda.