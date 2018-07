Trashorras afirma que mostró a la Policía la finca de Morata de Tajuña (Madrid) días antes de los atentados

Actualizado 28/02/2007 13:58:21 CET

Afirma que la Policía le pidió implicar "a los moros" a cambio de ser testigo protegido y un puesto de trabajo para su ex mujer

El ex minero José Emilio Suárez Trashorras, para quien la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 38.670 años de cárcel por su implicación en el 11-M, afirmó hoy que días antes de los atentados, el 27 de febrero de 2004, mostró a la policía, atendiendo a su labor como confidente, el lugar donde se encontraba la finca de Morata de Tajuña (Madrid) en la que según la investigación se prepararon los explosivos utilizados en la masacre. Insistió en que él jamás traficó con explosivos, si bien reconoció que la venta ilegal de estos materiales es algo que todo el mundo conoce en Asturias y que hay mineros corruptos, "al igual que se puede sobornar a un juez o a un fiscal".

Suárez Trashorras reanudó su declaración ante el tribunal que juzga a 29 procesados por los atentados en el pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, que celebra hoy su octava sesión. Ayer contestó a las preguntas del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y hoy se enfrentó a las cuestiones de los abogados de la acusación.

Sobre su visita con la Policía a Morata el 27 de febrero, uno de los abogados le preguntó si no se refería con ello al mes de marzo, a lo que Trashorras insistió que no, que acudió con los agentes en febrero. En dicha ocasión no llegaron hasta la propia finca, porque él se perdió, pero sí indicó desde un sitio cercano la zona donde ésta se encontraba. En otro momento de su declaración aclaró que esta visita fue el 17 de marzo. En su declaración de ayer, dijo que visitó dicho lugar con su mujer, al regreso de su viaje de novios, el 26 de febrero de 2004, tras lo cual regresó a Asturias el día siguiente. El ex minero denunció que, tras el 11-M, la Policía le pidió implicar a "los moros" , entre ellos al procesado como autor material Jamal Zougam, a cambio de que tanto él como su ex esposa, la también procesada Carmen Toro, fueran declarados testigos protegidos en la investigación. El inspector jefe de la Policía de Avilés, Manuel García, "Manolón, también ofreció a su mujer un puesto de trabajo en El Corte Inglés en diciembre de 2003, a cambio de su colaboración "y otro tipo de compensaciones" que no quiso concretar.

Según la versión de Trashorras, su ex cuñado Antonio Toro le implicó a él en el tráfico de explosivos porque por la época de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid no se llevaban bien. La realmente implicada, según Trashorras, es una persona "fugada en el Caribe, que está en tratos con la Guardia Civil para no venir a España".

"EL 11-M NO ME AFECTÓ"

Suárez Trashorras insistió en que su mujer no sabía nada de sus actividades ilegales, ni siquiera cuando en febrero de 2003 viajaron ambos a Madrid en coche junto a Jamal Ahmidan, "El Chino", uno de los siete suicidas de Leganés (Madrid)- "porque ella iba detrás y había música" cuando ambos hablaban sobre sus negocios de hachís. Del resto de personas que se suicidaron sólo conoció a Mohamed Oulad.

Explicó también que tras los atentados de Madrid no estaba especialmente nervioso, sino que, como ya declaró en su día su ex esposa, él es una persona nerviosa y el 11-M no le afectó "para nada", porque además "desde el primer momento se supo que era ETA". Sobre Ahmidan, con quien mantenía negocios de hachís, negó haber dicho tras la masacre "menuda la armó Mowgli", en referencia a Ahmidan, a la que no consideraba integrista, porque "disfrutaba de la vida occidental". "Estuve con él con prostitutas, poniéndome cocaína", señaló en otro momento de su declaración.

Sobre Rafa Zouhier -a quien la Fiscalía considera intermediario entre los terroristas y la trama Asturiana-, dijo que se lo presentó su cuñado, Antonio Toro. Añadió que fue el confidente policial Javier Lavandera el que trató de sobornarle para que sacara explosivos de Mina Conchita, pero nunca trató de ponerlo en práctica, si bien conoce que existen mineros corruptos "porque corruptos los hay en todos los lados". Añadió que en Asturias hay un mercado negro de explosivos que se utilizan para pesca furtiva, voladuras, fiestas y otras cosas, "y eso lo sabe todo el mundo donde hay explotaciones mineras".

A preguntas de la abogada de la Asociación Víctimas de Terrorismo (AVT) , relató que un miembro de CNI le interrogó en la comisaría de Asturias junto a otros policias, entre ellos "Manolón", que fue quien informó a sus superiores de su relación "con los moros". Gracias a esta relación y a su labor como confidente policial, Trashorras logró sacar a su cuñado de la cárcel en 2002., según explicó hoy.

"NO TENGO NINGUNA RELACIÓN CON ETA NI CON TERRA LLIURE"

Sobre lo que dijo a la Policía Nacional de la relación del confidente Lavandera con "vascos" para obtener dinamita, Suárez Trashorras recordó hoy que conoció a este confidente en 2001, cuando se lo presentó una prostituta y que le contó a la Policía que éste se relacionaba con "vascos", no con miembros de ETA".

También negó relación alguna con los dos etarras procesados por poner un coche-bomba en el aparcamiento de Santander en diciembre de 2002, siendo este coche sustraído por ETA en una calle de Avilés. "Todo eso es un bulo", dijo, y añadió que tampoco tuvo relación nunca con "Terra Lliure " y que desconocía que había etarras ingresados en el mismo módulo que él ocupó en la prisión de Villabona (Asturias). Según relató Zouhier en una de sus confidencias a la Guardia Civil, él pasó a su ex esposa el teléfono de un etarra que compartía con él dicho módulo

Sobre el resto de personas implicadas en la denominada "trama asturiana" que facilitó los explosivos para la masacre, Suárez Trashorras insistió en la explicación dada ayer y negó haberles entregado explosivos para bajarlos a Madrid, ya que sólo les entregó hachís en mal estado para devolvérselo a su proveedor, que era "El Chino". No obstante, en otro momento de su declaración negó haber traficado con droga.

Suárez también negó haber acudido a Mina Conchita para hacerse con explosivos en la noche de 28 al 29 de febrero, tal y como le acusa la Fiscalía. . "Esa noche no estuve en casa con mi esposa, pero no le voy a explicar mi vida íntima", espetó al letrado que se interesó por este punto.

SUSTRACCIÓN DE EXPLOSIVOS.

En cuanto a la sustracción de explosivos en Mina Conchita, explicó que es imposible que se distrajera la cantidad que dice la Fiscalía porque se trabaja por metros, a los que corresponden unos detonadores o explosivos concretos, y se puede distraer como mucho un cartucho a la semana por cuadrilla. Añadió que en la mina se reciben 300 kilos por semana, y si los mineros no lo utilizan queda reflejado en sus nóminas.

Gómez Bermúdez le preguntó como es posible que exista un tráfico generalizado de explosivos si sólo se puede distraer un cartucho a la semana. Trashorras contestó que para la pesca ilegal y las fiestas se precisa muy poca cantidad de dinamita.

Además, negó haber tenido "miedo" a la hora de asistir a la reunión del McDonald's en Madrid donde presuntamente se cerró el trato de la venta de explosivos a los terroristas contradiciendo así la versión dada ayer por Rafa Zouhier, que justificó su presencia en el restaurante en la necesidad de prestar protección al ex minero.

ZOUHIER VUELVE A SER EXPULSADO.

El ex minero rechazó contestar a las preguntas realizadas por el abogado de Zouhier, Antonio Alberca. Por otra parte, Zouhier fue expulsado "temporalmente" de la sala de vistas por su actitud durante la declaración del ex minero.

Dijo también que no dio importancia que en dicha reunión, en la que estaban presentes Zouhier, "El Chino" y el también procesado Rachid Aglif, ellos le pidieran explosivos, con cuyo tráfico nunca ha estado relacionado, ya que jamás volvió a Mina Conchita, donde trabajó durante año y medio