IU duda de la "constitucionalidad" de la decisión de la JEC de prohibir el lema de la campaña de la Junta andaluza

Actualizado 26/01/2007 14:22:02 CET

JAÉN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario andaluz de IU, Concha Caballero, dudó hoy de la "constitucionalidad" de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de prohibir el lema 'Muy nuestro' de la campaña del referéndum del Estatuto de la Junta de Andalucía.

En rueda de prensa, Caballero aseveró que se trata de una decisión "respetable" y añadió que no comprende algunas decisiones de la JEC con respecto a la campaña catalana, lo que tendrá sus repercusiones en la campaña andaluza, apuntó.

En este sentido, subrayó que "la decisión de la JEC de prohibir a las administraciones fomentar el voto a los ciudadanos me parece que es una decisión absolutamente arbitraria" e insistió en que duda de su "constitucionalidad" porque "la base de la democracia es la participación".

En cuanto al lema 'Muy nuestro', precisó que cualquier lema de esta campaña tendría un "sentido subliminal de carácter afirmativo" porque el Estatuto es "muy positivo" y agregó que será la Junta la que tenga que cambiarlo porque es "su responsabilidad". No obstante, añadió que "no creo que esta decisión influya en el referéndum".

Por otro lado, destacó que "el PA se ha convertido en la fuerza del no del Estatuto" y criticó que "aplauda a los obispos" e incluso, "les anime a que pidan el no". En este sentido, concretó que "no es ninguna novedad que el PA esté en contra de la campaña del Estatuto o de cualquier actuación porque ellos están en contra del Estatuto desde el principio".