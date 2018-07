Jorquera (BNG) aboga por "un nuevo modelo de financiación" que permita que Galicia "gestione sus recursos"

Actualizado 22/09/2012 16:20:03 CET

Asegura que el BNG "es la herramienta" para que Galicia "tenga capacidad de decidir para construir su bienestar colectivo"

El candidato del BNG a la Xunta, Francisco Jorquera, ha abogado por "un nuevo modelo de financiación", un modelo de "concierto económico", que permita que Galicia "pueda gestionar de forma integral todos sus recursos fiscales".

De esta manera se ha pronunciado el dirigente nacionalista en un acto celebrado en Ourense con el objetivo de presentar las líneas generales del programa electoral del Bloque en materia de soberanía, y después de que el Gobierno central anunciase la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación autonómica.

En su intervención, Jorquera ha considerado necesario reclamar "nuevas competencias" en asuntos "básicos para entender las necesidades" del pueblo gallego como "la participación directa de Galicia en Europa siempre que se traten asuntos que afecten a sus competencias o intereses".

En este sentido, también ha abogado por llevar a cabo "una reforma de la estructura política y administrativa del país" que se adecue "a la realidad" y "suprima instituciones obsoletas y caducas como las diputaciones provinciales.

"SALIDA DE LA CRISIS"

"Hay quien pretende decir que el debate de la soberanía no tiene que ver con lo que es urgente en estos momentos", ha asegurado antes de replicar que "no es posible una salida justa a la crisis si no se avanza hacia la soberanía".

A este respecto, ha asegurado que "no es de recibo" que en un contexto como el actual "el futuro de la agricultura, la pesca o el naval dependa de lo que se decida en Bruselas y Madrid" mientras que Galicia "no tiene capacidad de decidir".

"Nunca fue tan evidente que la ausencia de soberanía conduce a la ausencia de democracia y que las decisiones se tomen en ámbitos que no emanan de la voluntad de los pueblos y que sirven a los dictados de los poderes económicos", ha criticado.

Por ello, ha considerado que "Galicia necesita tener capacidad de decidir para construir su bienestar colectivo y que haya una salida social a la crisis" y ha asegurado que, "la herramienta para hacer eso posible, es el BNG".