Maillo exige a Arrimadas que reúna a los constitucionalistas y tome la iniciativa sobre la Mesa del Parlament

Actualizado 27/12/2017 10:38:38 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha acusado a la líder de Ciudadanos en Cataluña de falta de iniciativa tras haber ganado las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre y le ha exigido una ronda de contacto con los partidos no independentistas, así como una propuesta sobre la Mesa del Parlament, el primer órgano que se tiene que elegir tras la constitución del nuevo legislativo catalán y ante el que el constitucionalismo tiene "muchas fortalezas que mostrar".

"No se puede decir 'no existimos en Cataluña' cuando has ganado elecciones. Esa ausencia de liderazgo nos llama la atención", ha dicho Maillo en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, en las que ha recordado que antes de la votación de investidura de un presidente "hay muchas cosas que hacer" que requieren liderazgo.

Para empezar, la elección de la Mesa que dirigirá el Parlamento catalán, un órgano importante, ha dicho Maillo, que deberá interpretar el Reglamento y tomar decisiones sobre los cargos electos con procesos judiciales abiertos: si tanto Carles Puigdemont como los ex consejeros huidos con él en Bélgica o los que se encuentran en prisión pueden votar en una investidura.

Sobre las complicaciones de sumar votos suficientes visto el resultado para elegir a un presidente catalán no independentista, Maillo ha insistido en reclamar a Arrimadas que vea si es "posible construir una alternativa". "Lo que no se puede hacer es defraudar a los electores", ha agregado.

"TODAS LAS ALTERNATIVAS SON POSIBLES"

Ha recordado al respecto que el Reglamento catalán exige mayoría absoluta en primera votación para ser elegido presidente, pero mayoría simple en la segunda, si la primera no prospera. Si en Cataluña ya han ocurrido cosas que nadie se imaginaba, ha continuado Maillo, "¿por qué no pensar que puede suceder algo diferente de lo que piensa la señora Arrimadas?".

Maillo ha añadido que "de momento" no hay ningún presidente investido y que "todas las alternativas son posibles" en una comunidad en la que, a su juicio, "cualquier cosa puede pasar". Con este escenario, Maillo ha insistiendo en su pregunta a Inés Arrimadas sobre "qué sentido tiene dejar la iniciativa a los independentistas".

Y ha instado a la líder de Ciudadanos a saber "qué piensan" también los dirigentes del PSC y de En Comú Podem, Miquel Iceta y Xavier Domènech, a reunirse con estas formaciones y ver qué puede conseguir, sin ceder "sin más" el liderazgo al independentismo. En esta estartegia, ha recalcado Maillo, "va a tener al PP de su lado".