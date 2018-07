Pachi Vázquez asegura que el PP "viene a por las pensiones" y lo contrapone con que el PSdeG quitará el copago

Actualizado 22/09/2012 17:35:51 CET

Promete libros de texto gratuitos y un impuesto a la banca

A CORUÑA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSdeG y candidato a la Presidencia de la Xunta, Pachi Vázquez, ha prometido un Gobierno que se "meta a fondo" en los problemas de Galicia con medidas como la supresión del copago sanitario, la gratuidad de los libros de texto, un Impuesto para la Banca o derogar el concierto con los colegios que segregan por sexos.

Frente a ello, ha advertido de la "agenda oculta" del PPdeG, en relación a su programa de gobierno, en el que ha augurado más recortes. "Vienen a por las pensiones", ha indicado el candidato socialista en la presentación del programa electoral del PSdeG 'Galicia quere, Galicia pode'.

En un acto arropado por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y ante medio millar de personas en el que se han abordado cuestiones sobre paro, empleo o educación expuestas por ciudadanos a través de vídeos, el candidato socialista ha fijado como "núcleo" de este programa la lucha contra el paro juvenil.

En concreto, ha comprometido una partida de 60 millones de euros al año para empleo juvenil con el objetivo de dar una "oportunidad laboral a 25.000 jóvenes cada año", ha sentenciado. Además, ha garantizado bolsas de trabajo "de 500 euros al mes" para la inserción laboral de los jóvenes en empresas.

OTRAS MEDIDAS

Por otra parte, ha cifrado en 33 millones de euros el dinero que los socialistas prevén recaudar con la supresión del copago sanitario y en 52 millones la cantidad prevista por la aplicación de un impuesto a la Banca.

"No es un invento", ha sentenciado Pachi Vázquez al recordar que se aplica ya en Andalucía o Canarias. Al hilo de ello, ha subrayado que si en Galicia no se hace es "porque a la derecha le tiemblan los pies para cobrarle a la Banca".

ABANDONAR LA RESIGNACIÓN

Pachi Vázquez ha fijado también como objetivos del programa socialista la defensa del sector lácteo y el pesquero ante Bruselas. "Vamos a ponernos de verdad a construir Galicia", ha recalcado el candidato socialista, quien ha pedido en varias ocasiones a la ciudadanía que "abandone la resignación".

"Es posible hacer cosas de otra manera", ha insistido también en su intervención, en la que ha pedido a los militantes del partido que hagan una campaña "alegre y optimista" frente a la "esos tristes de la derecha", ha sentenciado.

No obstante, ha precisado que la campaña electoral del PsdeG será "seria" y sin "engañar a nadie". "No hay atajos ni caminos cortos" ha admitido el candidato socialista, quien ha indicado --en referencia a los populares-- que "es mejor perder un puñado de votos por decir la verdad" y no "ganar a base de mentiras".