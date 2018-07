Un 21% de los vascos está a favor de la independencia, frente a un 36 que lo rechaza, y un 28% según las circunstancias

Actualizado 25/06/2018 18:26:10 CET

Urkullu y Ortuzar, únicos líderes que logran un aprobado entre la población vasca, según el sociómetro

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 28 de los vascos está a favor de la independencia, frente a un 36 que lo rechaza, y un 21% que estaría o no de acuerdo según las circunstancias. Además, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, son únicos líderes que logran un aprobado entre la población vasca.

Estos datos se recogen en el último Sociómetro del Gobierno Vasco, centrado en recabar las opiniones de los vascos en relación a los medios de comunicación en general y a EiTB en particular, realizado entre los días 8 y 15 del pasado mes de mayo en base a 2.313 entrevistas, en el que también se han analizado otras cuestiones relacionadas con la situación económica y política.

El sondeo señala que menos de un cuarto de la población (un 21%) es favorable a la independencia, mientras que un 36% la rechaza, un 28% estaría o no de acuerdo según las circunstancias, y un 15% no contesta.

VALORACIÓN DE POLÍTICOS

El lehendakari, Iñigo Urkullu, obtiene la mayor valoración de la población vasca entre los líderes políticos, con 5,5 puntos sobre 10, seguido del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que logra un 5, mientras que el resto de máximos dirigentes de los partido con representación en el Parlamento vasco suspenden en la puntuación.

Según el Sociómetro, Urkullu consigue la puntuación más alta (5,5), seguido de Andoni Ortuzar (5,0), mientras que los vascos no dan el aprobado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (4,0), a los secretario general de PSE y Podemos Euskadi, Idoia Mendia y Lander Martínez, (ambos 3,9) y, por último, al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso (2,0).

Además, el PNV vuelve a ser el partido que cuenta con mayor simpatía (4,9 en una escala de 0 a 10). Detrás se colocan EH Bildu (3,8), Elkarrekin Podemos (3,7) y el PSE-EE (3,2). El PP se mantiene en el último puesto (1,5).

SITUACIÓN DE EUSKADI

La percepción de la situación económica de Euskadi sigue la tendencia positiva registrada desde 2013. Así, un 66% de la población considera que la situación es "buena o muy buena", lo que supone el mejor dato desde 2007.

La opinión sobre la situación económica española también sigue mejorando, aunque sigue siendo peor. Un 75% de la población vasca considera que es "mala o muy mala", y solo un 19% que es "buena o muy buena".

En cuanto a la situación política de Euskadi, un 57% la considera "buena o muy buena", y un 33% "mala o muy mala". También en este caso la percepción de la situación en España es más negativa, ya que un 83% cree que es "mala o muy mala" y solo un 9% que es "buena o muy buena".

Los principales problemas de Euskadi, según la ciudadanía, siguen siendo los relacionados con el mercado laboral, ya que los menciona un 67% entre los tres problemas principales, seguidos de las pensiones (15%), la situación política, los políticos y el conflicto político (14%), la vivienda y los desahucios (14%) y los problemas económicos (13%).

Un 51% de la población está totalmente de acuerdo en que el pueblo o ciudad en que vive es un lugar seguro para vivir, y un 36% está más bien de acuerdo.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La mayoría de la población considera que los medios en Euskadi son fiables, el 72% opina que "totalmente o en cierta medida", que ofrecen pluralidad de puntos de vista y opiniones (66%) y que ofrecen información libre de presiones políticas o comerciales (49%).

En todos los casos, la opinión sobre los medios del grupo EITB es más positiva que sobre los medios en Euskadi en general. Euskadi se encuentra entre los países europeos en los que la opinión de la ciudadanía es más positiva sobre la fiabilidad, la pluralidad y la independencia de los medios de su país.

La población vasca percibe ETB2 como el canal de mejor calidad, seguido de La Sexta, los canales temáticos, La2, ETB1, Cuatro, Antena3, TVE1, las televisiones locales y, por último, Tele5.

Las características más señaladas como las que mejor definen a una televisión pública de calidad son la objetividad en la información (56% la menciona entre las dos principales características), que refleje la pluralidad de la sociedad en la que vivimos (38%), que sea formativa y educativa (34%), comprometida con los valores y los derechos humanos (28%), entretenida y divertida (20%) e innovadora, original y creativa (13%).

Un 57% de la población dice ver informativos en la televisión a diario, un 29% lo hace con menos frecuencia, y un 13% nunca. Desde 2011 ha disminuido "notablemente" la frecuencia con la que se ven informativos, ya que ese año un 70% decía verlos a diario. ETB2 es el canal más mencionado como el que ofrece mejores informativos, entre las personas que ven este tipo de programas.

En cuanto a la radio, las emisoras del Grupo EITB (Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Gaztea, EITB Radio y Radio Vitoria) son las más mencionadas, junto con las del Grupo Prisa (Cadena Ser y Los 40) como las emisoras con las que se siente una mayor identificación.

En cualquier caso una parte importante de la población no menciona ninguna emisora (23%) o bien declara no sentirse identificado con ninguna (14%).

En cuanto a la calidad de la programación, la cadena de EITB más valorada por sus propios oyentes es Radio Euskadi, seguida de Euskadi Irratia, Gaztea, EITB Radio y Radio Vitoria.

EITB.EUS

Un 26% de la población conoce la web de EITB, eitb.eus, y un 53% de quienes la conocen la visita. Quienes visitan la web eitb.eus, la valoran "positivamente" y la califican con 6,4 puntos sobre 10 la web en general.

Por otro lado, un 47% de la población considera que el tratamiento de mujeres y hombres en los medios de comunicación es "muy o bastante igualitario", y un 41% opina que es "poco o nada igualitario". Esa opinión es algo más "positiva" cuando se pregunta sobre los medios de EITB, ya que un 53% opina que es "muy o bastante igualitario" y un 20% "poco o nada igualitario".

La mayoría de los aspectos relacionados con la igualdad de género en EITB reciben una buena calificación: la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la programación (6,2 sobre 10), la emisión de programas que muestren a mujeres y hombres en situación de igualdad (5,9), la emisión de programas que den una imagen positiva de la mujer (5,9), la inclusión de temas que afectan o conciernen a las mujeres (5,8) y los usos sexistas del lenguaje (5,6).

No es tan positiva la valoración en cuanto a la emisión de publicidad sexista (4,9) y la retransmisión de eventos deportivos de mujeres y hombres (4,2).

En general, la población da una calificación de 6,3 en una escala de 0 a 10 a la contribución de EITB a la igualdad entre mujeres y hombres.

FOMENTO DEL EUSKERA

La población valora con 8,4 puntos sobre 10 la ayuda que ETB1 da al fomento del euskera, 8,0 Euskadi Irratia, 7,9 Gaztea, 6,2 Radio Euskadi y 5,2 ETB2. Una gran mayoría (84%) se muestra favorable a mantener la división actual de un canal de televisión (ETB1) en euskera y otro (ETB2) en castellano.

Quienes entienden euskera bien o bastante bien califican con 8,1 puntos sobre 10 la cercanía o similitud del euskera que se utiliza en EITB con respecto al suyo propio.

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN

Un 45% de la población considera que la manera más adecuada para financiar EITB es una combinación de financiación pública y publicidad, un 20% cree que debería financiarse únicamente con dinero público, y un 21% solo a través de la publicidad.

Preguntada sobre la labor de gestión de la Dirección de EITB, un 27% la considera buena o muy buena y un 5% mala o muy mala. Un 28% cree que no es ni buena ni mala. Un 40% de la población no sabe o no da una respuesta a esta cuestión.