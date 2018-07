Barcina dice que "ahora no vale decir que los votos de ANV en Pamplona serán para Na-Bai y no para el PSN"

Actualizado 04/06/2007 20:07:43 CET

PAMPLONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Pamplona y candidata a la reelección por UPN, Yolanda Barcina, mostró hoy su "confianza" en que el PSN no coincida en el sentido del voto con ANV para elegir a la alcaldesa de Pamplona y advirtió de que "ahora no vale decir que los votos de ANV van a ir a Nafarroa Bai y no al Partido Socialista"

Yolanda Barcina afirmó, en 'Los desayunos de TVE', que le "gustaría que los socialistas cumplieran la palabra que dieron antes de las elecciones, y que ANV, que es Batasuna y que ha entrado por la puerta de atrás, no decidiría quién es la alcaldesa de Pamplona".

La candidata de UPN defendió, así, que "los resultados han dado que la suma de Na-Bai con PSN supone 12 concejales, mientras que UPN tiene 13, por lo que no cabe duda de que ANV decidiría la alcaldesa y tendría que gobernar con ellos, porque de lo contrario sería inviable la gobernabilidad de Pamplona".

"Sigo confiando en lo que dijeron los socialistas, que ANV no iba a decidir la Alcaldía de Pamplona. Son pequeños trucos que pueden utilizar, pero dijeron claro que ANV no iba a decidir la Alcaldía de Pamplona. Yo no tengo por qué dudar de la palabra que dieron, y a día de hoy todavía es posible que tengamos la Alcaldía de Pamplona", añadió.

Sobre el discurso de UPN en los meses de campaña y, en concreto, sobre la manifestación convocada el 17 de marzo en Pamplona, Barcina consideró que "ha jugado a favor de UPN porque hemos tenido más votos, pero no a favor de CDN, y ahora no se puede tener el Gobierno que habíamos tenido en la legislatura anterior".

Barcina indicó que el 76 por ciento del electorado ha optado por opciones "constitucionalistas" en las urnas y afirmó que "si se volviese a esos pactos tradicionales que ha habido en esta tierra entre UPN y PSN, ahí cogeríamos a todo el espectro de la sociedad y quizá eso es lo que nos han dicho los resultados".

Preguntada sobre las críticas lanzadas por UPN contra el Partido Socialista por las supuestas negociaciones con ETA, Barcina indicó que ella "siempre" dijo que "quería seguir pactando con el PSN, al igual que hicimos cuando fui elegida alcaldesa en 1999". "A la vista de los resultados hay que seguir intentando ese acuerdo entre UPN y PSN", añadió.

Además, Yolanda Barcina defendió que "los resultados obtenidos por UPN son históricos", con 13 concejales, y argumentó que "en San Sebastián nadie duda de la alcaldía de Odón Elorza, y tiene 11 concejales". "En Bilbao el alcalde nacionalista tiene 13 concejales, pero de 30, y también se habla de récord histórico a la hora de ver el apoyo ciudadano que han tenido", sostuvo.

Sobre el crecimiento electoral de Nafarroa Bai, Barcina consideró que "han subido porque han hecho muy bien uniendo fuerzas muy dispares, porque van partidos muy conservadores y de izquierdas, y por la ley d'hont han tenido más representación, y, además, han sabido llevarse los votos de Izquierda Unida". "Han dado una imagen de izquierdas, han generado una especie de ilusión, y aprovechando la suma de restos han conseguido esos resultados", añadió.