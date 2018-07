El BNG de Vigo celebra mañana su asamblea local para analizar el resultado electoral del 27-M

Actualizado 04/06/2007 19:54:51 CET

VIGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) - El BNG de Vigo celebrará mañana, a partir de las 20.15 horas en el Hotel Ciudad de Vigo, una asamblea local en la que figura, como único punto del orden del día, la evaluación de los resultados de las elecciones municipales del pasado 27 de mayo.

Fuentes nacionalistas consultadas por Europa Press confirmaron que dicha asamblea, que está abierta a la participación de la militancia, no es extraordinaria sino que es la reunión "habitual tras cada proceso electoral", en la que los militantes del BNG analizan los resultados obtenidos en los comicios.

No obstante, las mismas fuentes no descartaron que, a petición de alguno de los militantes que participe en la asamblea, se pueda trata la cuestión de las negociaciones para llegar a un pacto de Gobierno en Vigo, entre nacionalistas y socialistas. En todo caso, según aclararon fuentes del BNG, "no está previsto que se trate esa cuestión, de la que se encargará la comisión negociadora correspondiente".

Además, el propio cabeza de lista del BNG, Santiago Domínguez Olveira, confirmó hoy que los contactos no se iniciarán hasta que no se cierre el acuerdo marco autonómico entre las direcciones de ambas formaciones. No obstante, advirtió de que, si no hay acuerdo en Santiago de Compostela, no habrá negociación en Vigo, aunque garantizó que Abel Caballero será alcalde con los votos nacionalistas por "coherencia con el mandato de la ciudadanía".

La asamblea de mañana estará presidida por la Ejecutiva local del BNG en Vigo, con María Alonso al frente, el propio Santiago Domínguez, Xabier Toba como portavoz (en funciones) del grupo municipal, Xabier Alonso, Miriam García, José Sánchez, Ánxeles González, Adrián Román, Uxía Álvarez, y Alberte Mahía.