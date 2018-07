De Cospedal (PP) exige "prudencia" al PSOE en los pactos que pueda alcanzar con "otros"

Actualizado 04/06/2007 21:51:30 CET

ALBACETE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, exigió prudencia al PSOE en los posibles pactos que esta formación pueda realizar con IU para alcanzar las Alcaldías en 36 municipios de la región, incluidas Albacete y Toledo.

"Esta estrategia que tiene el PSOE de pactar siempre con otros no sé esta vez cómo va a quedar, pero la prudencia es lo más aconsejable" dijo De Cospedal.

De esta forma se pronunció la presidenta del PP regional a las conversaciones que estos partidos están manteniendo, y que calificó como los "contactos normales después de una contienda electoral", pero no quiso profundizar sobre sus contenidos porque "se tienen que llevar con la discreción y la prudencia que aconsejan estas cosas y no voy a ser yo la que me ponga a especular con lo que vaya a pasar o a dejar de pasar".

Si es verdad, manifestó, sin embargo, que el PP "ha sido la fuerza más votada en muchas capitales de provincia y no capitales de provincia" y "lo lógico es que gane la lista más votada".

REUNIÓN CON CANDIDATOS

De Cospedal realizó estas declaraciones en Albacete, tras mantener una reunión con los candidatos de la provincia, "hoy algunos alcaldes electos, otros que aún no lo sabemos y otros que van a ser jefes de la oposición en sus ayuntamientos".

Es la primera provincia donde el PP realiza esta reunión con el objetivo de "analizar cómo hemos hecho las cosas y tener un cambio de impresión y saber exactamente dónde estamos y qué es lo que queremos conseguir", comentó la presidenta regional del PP.

"Estoy muy satisfecha de los resultados electorales porque en Castilla-La Mancha el PP ha recortado más de la mitad de la distancia que tenía con el PSOE. En Albacete capital hemos subido mucho y en el resto de capitales de provincia hemos ganado al PSOE", a pesar, dijo de las "campañas de acoso y derribo y de las mentiras contra el PP" que se ha hecho en muchos lugares "y uno de ellos es Albacete". De Cospedal confió en que "al final, las mentiras, las tramas y las campañas orquestadas verán la luz".

La presidenta del PP en Castilla-La Mancha insistió en que el PP ha tenido "una campaña limpia" añadiendo que "nosotros sí hemos cumplido nuestra palabra", con una campaña "de propuestas y en positivo".

Por el contrario, señaló, "donde el PSOE ha hecho el juego más sucio y donde se ha mentido más en campaña, con diferencia, ha sido en la provincia de Albacete, tanto por los candidatos socialistas como por otros que ya no son candidatos socialistas".