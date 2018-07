Feijóo admite la "autoridad" de los candidatos para negociar y rechaza intercambiar municipios "en un despacho"

Actualizado 04/06/2007 16:57:26 CET

Destaca que el "modelo de la Xunta no vale" para los ayuntamientos y critica que una localidad se convierta en "una subasta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró hoy que los candidatos "tienen la responsabilidad de cerrar mayorías" y reconoció que cuentan con "autoridad moral y política" para cerrar acuerdos, por lo que rechazó intercambiar municipios "en un despacho de Santiago".

En rueda de prensa tras la reunión de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Feijóo comentó, a preguntas de los medios, que los candidatos "son los máximos dirigentes" que se sometieron en las elecciones al mandato de los ciudadanos y "tienen autorización y autoridad moral y política para cerrar acuerdos que den estabilidad a sus gobiernos".

"No tiene sentido que en un despacho de Santiago se empiece a intercambiar municipios en función de las cúpulas de los partidos", aseveró el líder de los populares gallegos y reiteró que "Quintana sabe que si quiere gobernar en los municipios donde es el BNG la fuerza más votada, tiene el apoyo del PP y si quiere que el Partido Popular gobierne en donde ganó está en disposición de completar gobiernos con el BNG".

Sobre la negociación entre el PSdeG y BNG para fijar un acuerdo marco, el presidente del PPdeG apuntó que para los municipios "el modelo de la Xunta no vale". "Que haya dos alcaldes o dos grupos de concejales, eso para un pueblo que busca estabilidad no es lo adecuado", afirmó.

"UN PUEBLO ES UNA SUBASTA"

Con todo, Feijóo subrayó que es "muy respetuoso" con los demás partidos y expresó su deseo de que los demás "fueran respetuosos con las decisiones de los ciudadanos". "Si no hay principios hay un caos al final", dijo.

"Al final la sensación de que una localidad o un pueblo es una subasta es la peor que pueden dar las fuerzas políticas", sostuvo el líder de los populares gallegos y recordó que la gente dijo en las urnas "que tiene que haber gobiernos con el apoyo mayoritario" y, según aseguró, "no se puede pactar en contra de los ciudadanos". Por ello, reclamó que haya "algún principio" en la política gallega "para que Galicia no siempre sea puesta como principio excepcional en la política española".

Así, pidió que Galicia no se ponga como ejemplo fuera de la comunidad de "como algo que no funciona correctamente". "Me gustaría que las fuerzas fuéramos adultas y maduras para decir que con carácter general, salvo excepción, hay un gobierno que gana y completa su mayoría con otras fuerzas políticas", destacó. "PSOE, PP y BNG tendrían que estar hablando para completar gobiernos que no tienen mayoría y no pactar contra los ciudadanos", sentenció.

LEY ELECTORAL

Por otra parte, sobre la reforma de la Ley electoral, Feijóo señaló que los votos "tienen que reflejar la opinión de la gente" y no suponer "un obstáculo". "Por ahí tiene que ir el camino", dijo y matizó que la "transparencia absoluta" se consigue en las urnas "y habilitando mesas".

"Limitar, cercenar o disminuir un derecho es un tema muy serio y complicado", apuntó sobre la limitación de la participación de los emigrantes en los procesos electorales, y recordó que, para ello, "hace falta modificar la Constitución española". Con todo, apostó por "transparentar el voto y en urna" y pidió que se realice un censo actualizado de los emigrantes.