El PAR insiste en que los partidos negocien un acuerdo "global" para garantizar la gobernabilidad institucional

Actualizado 04/06/2007 22:47:17 CET

ZARAGOZA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Aragonés (PAR), Alfredo Boné, insistió hoy en la necesidad de que "los partidos" políticos que han concurrido a las elecciones autonómicas y municipales del pasado 27 de mayo, negocien un acuerdo "global".

Tras recordar que son los responsables de los partidos más votados, en especial el PSOE, los que deben tomar la iniciativa, Alfredo Boné reconoció que "hay que llegar a acuerdos para garantizar la gobernabilidad de las instituciones". A esto añadió que "somos partidarios de un acuerdo global, pero caminaremos hacia él en la medida en que las otras partes quieran avanzar también".

"No queremos estar en las instituciones, queremos ser", prosiguió el número dos del PAR, quien aseveró que "estaremos --en las instituciones-- en la medida en que ese programa se pueda llevar a la práctica". Boné advirtió de que "el hecho de que la legislatura anterior haya sido muy satisfactoria no predetermina que tengamos que ir a un acuerdo de esas características", es decir, que si bien "con el PSOE nos unen muchas cuestiones", como el sólido poder territorial al que accedería el PAR, "no es un hecho que determine" el sentido final de las negociaciones.

Aunque será el Comité Nacional del partido, máximo órgano entre Congresos, el que haga pública la decisión última, probablemente el próximo 15 de junio, 24 horas antes de que se constituyan los Ayuntamientos en Aragón y el resto de España, Boné señaló que con los socialistas pueden gobernar 26 comarcas de un total de 32 y casi un centenar de Ayuntamientos, mientras que con el PP se reduciría el número de comarcas y los Ayuntamientos a gobernar serían unos 50.

En cualquier caso, la Ejecutiva que ha celebrado hoy el PAR no ha tomado decisión alguna y, de hecho, Boné se refirió a la elección del socio de gobierno municipal en Teruel diciendo que "no lo sé", tras ser preguntado expresamente por el tema. Mañana, Boné se desplazará a Teruel para entrevistarse con alcaldes electos y palpar los ánimos, operación que repetirá el miércoles, 6 de junio en Zaragoza y el jueves, día 7 en el Altoaragón. Las decisiones se tomarán "siempre escuchando a nuestra gente".

En el caso de Zaragoza, "nos hemos quedado con dos concejales con muy pocos votos", pero "hemos crecido en porcentaje". Alfredo Boné se preguntó "si es posible que se pueda contemplar" el acceso al equipo de gobierno municipal de Zaragoza "dentro del acuerdo global". Por otra parte, Boné se refirió a la posibilidad de que el bicandidato José Ángel Biel ejerza toda la legislatura de concejal y dijo que "habrá que preguntárselo a él".

Alfredo Boné afirmó que "se ha producido un cambio de tendencia largamente esperado" y "hemos pasado a ser la tercera fuerza política en el Parlamento y la segunda en el territorio", además de que el PAR, es uno de los partidos que han subido en votos en unas elecciones en las que ha aumentado la abstención, junto con el PP y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC).