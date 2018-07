Pardo dice que "no hay prisa" para elegir al próximo "presidente o presidenta" regional del PP

Actualizado 04/06/2007 21:32:42 CET

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, señaló que en el próximo congreso regional se procederá "a la elección de un nuevo presidente o presidenta, con total normalidad". "No hay prisa ni nada que nos ponga en el disparadero de tener que buscar otras opciones por el momento", indicó. No obstante, matizó que el congreso sólo se celebrará después de las próximas elecciones generales de 2008, de acuerdo a la directiva nacional de la formación política. "En Asturias no tenemos ninguna prisa para tener que cambiar a nuestro presidente".

Pardo realizó esas declaraciones en una rueda de prensa celebrada esta tarde en la sede gijonesa del PP, a raíz de las declaraciones del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo (PP) en un diario regional, sobre una posible renovación interna de la directiva del partido.

Para Fernández Pardo, por el momento el PP está "estable" y es un partido "tranquilo y cohesionado". Asimismo, destacó que en los recientes comicios el partido mejoró sus resultados a nivel regional, aunque reconoció que no obtuvieron los votos necesarios para gobernar. "Las Juntas Directivas y las agrupaciones de Oviedo y de Gijón son las que mayoritariamente deciden y definen la vida del partido", puntualizó.

Según la presidenta local del partido, los sufragios obtenidos en estos comicios por el PP de Oviedo y el de Gijón demuestran que son los dos bastiones y nichos de mayor cantidad de votos" que han contribuido al resultado del partido a nivel regional.

En este sentido, Fernández Pardo indicó que comenzarán a trabajar desde hoy, con la celebración de la primera Junta Directiva local después de los comicios, de cara a apoyar al partido en las próximas elecciones generales. "Aspiramos a convertir a Mariano Rajoy en el próximo presidente del Gobierno", dijo. Asimismo, resaltó que en la Junta de hoy se analizarán los resultados electorales y se procederá a la afiliación de 50 personas más.

En cuanto al balance electoral, reiteró la afirmación hecha por el secretario general local del PP, Luis Crego, de que los resultados obtenidos por el PP en Gijón fueron los mejores de la historia de esta formación política en la ciudad. También resaltó el crecimiento al alza en votos y en porcentaje, que conllevó el obtener un edil más en el Ayuntamiento.

Fernández Pardo rechazó comparar los votos conseguidos en las elecciones locales de 1995, cuando el PP obtuvo la menor diferencia con el PSOE, de 1,72 puntos. En su opinión, esas elecciones no se pueden tener en cuenta porque la participación en 1995 fue mucho mayor que en las de este año, con casi un 67 por ciento frente al 60 por ciento que rondaron las del presente año.

Por otro lado, descartó entrar a valorar las negociaciones entre PSOE e IU-BA-LV para formar un Gobierno de coalición en el Principado y en el Ayuntamiento de Gijón, como el que hubo en la pasada legislatura.

Sin embargo, recordó que el PP e IU coinciden en diversos puntos, como el soterramiento de las vías ferroviarias hasta Veriña o la creación de una Concejalía de Salud. Fernández Pardo explicó que en otras ciudades "no es extraño" que estos dos partidos gobiernen juntos, a pesar de ser uno de derechas y otro de izquierdas.

"Por el momento es algo que no barajamos, pero lo dejó en el aire porque al Partido Popular con 12 concejales les dan opciones de Gobierno", señaló. Asimismo, indicó que se pueden producir "coincidencias puntuales" en las que el PP e IU voten lo mismo y salgan a delante propuestas del PP.

"Haremos un fuerte equipo de oposición, una oposición que será constructiva", señaló, sin embargo. También dijo que colaborará en todo lo que sea bueno para Gijón, pero que serán una oposición fiscalizadora del Equipo de Gobierno.