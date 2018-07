Pla dice que el PSPV está "convulso" por la "frustración" y "quien tiene que hacer frente a esa situación soy yo"

Actualizado 04/06/2007 19:43:26 CET

VALENCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, manifestó que su partido pasa por una "situación de convulsión propiciada por la frustración" ocasionada por los resultados electorales. "Hay pocos escenarios y posibilidades porque nadie aporta un camino recto y claro, lo vi en el comité nacional, y en estos momentos quien tiene que hacer frente a esta situación soy yo, dirigiendo y aportando ese camino claro, que es trabajar para las elecciones generales sin descanso y preparar el próximo congreso para que los militantes decidan", según señaló.

Pla, que se pronunció de esta manera en una entrevista que emitirá hoy la Cadena Ser, señaló que en estos momentos "hace falta mucho coraje y valentía para dar la cara, para defender lo conseguido y para ampliar el apoyo" de la ciudadanía "en el futuro más inmediato, y eso pasa por marcar caminos de certidumbre", aseveró.

El responsable socialista aseguró haber realizado un proceso de reflexión "tranquilo y escuchando a mucha gente" y remarcó que al que primero que había escuchado era al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien al día siguiente de las elecciones le trasladó el mensaje de que "lo que hay que hacer es continuar mirando al futuro, consolidar las bases y abrir espacios para que la gente tenga oportunidades, pero que yo no tenía que marcharme", si bien recalcó que nadie "ha tutelado el proceso".

Sobre las renuncias del candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, y del secretario general del PSM, Rafael Simancas, aseveró que lo que Madrid "ha hecho no me ha gustado porque hemos dado una imagen ante la ciudadanía de desconcierto y hemos añadido tomas de decisiones en algunos casos muy injustas y pensando poco en aquellos que te habían votado".

Se preguntó si "arregla algo" que Simancas diga que no va a ser candidato, "lava en parte o asume su responsabilidad diciendo que no va a ser candidato", inquirió, a lo que respondió: "me parece que no". Asimismo, indicó que lo "que han hecho con Miguel Sebastián no me parece bien", ya que, según destacó, es una persona "valiente" que "ha dado la cara e intentó explicar un proyecto para la ciudadanía de Madrid". "Dejarlo solo es dejar solos a muchos miles de madrileños que confiaron en Miguel Sebastián y creo que eso, por lo menos en política, no me gusta", apostilló.

En el caso de la Comunitat Valenciana, afirmó que en estas elecciones "ha funcionado muy bien un mensaje eficaz, directo y una posición política muy clara" del PP marcada por "el miedo al tripartito, la incertidumbre y el temor, el victimismo, el agravio frente a Madrid y un proyecto de progreso", a lo que añadió que dentro del PSPV "la autocrítica la hemos hecho en una primera fase y vamos a continuar haciéndola" porque es "evidente que hemos fallado" y el PP "ha acertado mucho".

Sobre la posibilidad de volver a optar a la presidencia de la Generalitat en 2011, Pla aseguró tener "una forma de pensar que me hace pensar en el momento. El pasado pasado está, lo único que hay que hacer con el pasado es analizarlo y saber qué es lo que ha ocurrido para encarar el fututro; el futuro está por venir". Apuntó que su "obligación es asumir la responsabilidad, lo hice en el comité nacional, totalmente de los errores y aciertos" y, al respecto, remarcó que cuando "uno gana todo son loanzas, cuando uno pierde puede que todo sean críticas".

"Lo dije en el comité, el máximo responsable de todo soy yo, siempre lo he sido", afirmó, e indicó que ante "un período que se avecina complejo y difícil, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina y una posición más débil nuestra y un congreso ordinario en junio, en el momento actual corresponde serenidad, tranqilidad, reflexión, coraje y valentía". "Soy una persona que he demostrado muchísimas veces que cuando me tengo que ir, me voy", aseveró, a la vez que rechazó que su actitud sea la de aferrarse al cargo.

"DILAPIDAR CAPITAL HUMANO NO ES BUENO"

Señaló que para las próximas elecciones autonómicas "igual que ahora tendrá que ser el propio PSPV y sus militantes quienes determinen cual es la mejor candidatura". Apuntó que, en "situaciones de normalidad", ocho años "son tiempo suficiente para cubrir una etapa, una transición y los objetivos que uno tiene", si bien también remarcó que hay "casos clarísimos de consolidación de liderazgo en función de la capacidad de aportar", por lo que consideró que "dilapidar capital humano no es bueno".

En este punto, manifestó que hay "muchos hombres y mujeres que ven en Ignasi Pla un referente que ha fracaso, entre comillas, en lo que es captar la atención y la confianza de los ciudadanos", pero advirtió de que la política "da muchas vueltas".

En el mismo sentido se pronuncia en una entrevista que publica hoy el diario Levante-EMV, donde señala que los "gestos de cara a la galería en un momento en que se exige responsabilidad, sentido común, valentía y coraje no son mi forma de actuar. Lo más fácil es tirar la toalla, pero a mí me gusta dar la cara. El futuro vendrá determinado por lo que decidan los militantes. Yo siempre he estado a disposición del partido".

A la pregunta de si se presentará a la reelección en el congreso ordinario de 2008, responde que lo propio "sería que cada ocho años hubiese renovación de direcciones. El gran potencial que tenemos es que hemos incorporado a mucah gente joven, nueva y muy preparada. Hay que dar espacio para que puedan diseñar y trasladar el proyecto que quieren. Es lo que voy a a hacer de aquí a 2008".

También insta a realizar una reflexión "profunda" sobre lo sucedido en los últimos comicios "sin buscar culpables" puesto que la "frustración no se combate repartiendo culpa, sino con un análisis y reflexión serena, con valentía y coraje".

Inquirido sobre la decisión del secretario general del PSPV de Valencia ciudad, Rafael Rubio, de poner su cargo a disposición de la ejecutiva, señaló que es un gesto de cara para "quedar satisfactoriamente ante determinados espacios públicos, pero no aportan nada a lo que necesita el partido".

Sobre la posibilidad de acortar plazos en la fecha del debate de investidura, Pla afirmó en la Cadena Ser que los plazos "están ahí, el 14 de junio se constituyen las Corts, y a partir de ahí hay 12 días para que se produzca la investidura", a lo que añadió que "no se trata de acortar los plazos, se trata de cumplir los plazos y el Reglamento [de la Cámara] que se aprobó, por cierto, con el único voto del PP".

Señaló que uno de sus objetivos fundamentales "era ir a la investidura con el refuerzo claro del propio partido que represento" porque, a su juicio, "lo peor que le hubiese podido pasar a aquellas personas que han depositado la confianza en el PSPV es que no hubiésemos sido capaces de dar la cara" ni "tener altura de miras".

Preguntado por los nombres de Jordi Sevilla, Jorge Alarte, José Luis Ábalos o Rafael Rubio como posibles recambios en la secretaría general del PSPV, Pla afirmó que ante "una situación de incertidumbre cada uno intenta aportar lo que piensa que es positivo", si bien señaló que lo "importante es hacia donde se quiere ir" y los proyectos que existen "más allá de que las personas que los encabecen sean las mismas o distintas" y remarcó que estas elecciones "han demostrado que cada día el voto es un voto más de siglas y no de personas".