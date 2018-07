El PP extremeño "no se cierra" a ningún pacto en ayuntamientos pero advierte que no lo hará "a cualquier precio"

Actualizado 04/06/2007 15:27:54 CET

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación del PP de Extremadura, Tomás Martín Tamayo, concretó hoy que esta formación política podría entrar a gobernar en 23 localidades más, además de los 98 mayorías absolutas obtenidas el 27-M, en función de posibles pactos con otras fuerzas, y avanzó que los populares mantienen abiertas todas las posibilidades de pactos, a excepción del rechazo anunciado en Talayuela con Iniciativa Habitable, si bien aclaró que no se firmarán pactos "a cualquier precio" para mantener el poder.

Así lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP de Extremadura, celebrada en Mérida, y en la que se ha continuado analizando las causas de los resultados de las pasadas elecciones autonómicas, entre las que los populares destacan una mejor organización territorial del PSOE, que le ha permitido obtener más de la mitad de sus votos en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Martín Tamayo confirmó que esta fuerza política ha obtenido 98 "alcaldes directos" en la comunidad autónoma, una cifra que podría aumentar hasta un máximo de 23 más en caso de que caigan del lado de los populares los pactos previos a la formación de las corporaciones de municipios en los que ninguna lista ha obtenido mayoría absoluta, y en las que las candidaturas del PP resultan "esenciales" para la formación de gobierno.

En todo caso, el secretario de Comunicación de los populares extremeños comentó que el PP no "no está cerrado" a ninguna posibilidad, al tiempo que aseguró que "no está dispuesto a renunciar a principios ideológicos ni programáticos para mantener el poder en ningún municipios". "El poder a cualquier precio está en otras filas, no en las del Partido Popular", apostilló.

Asimismo, vaticinó que tras la formación de las nuevas corporaciones aún por decidir, habrá quien presuma de que tiene mayor capacidad de negociación que los populares. Aún así, el PP prefiere "seguir siendo honrados con nuestro planteamiento, y si se tiene que perder una corporación porque no se pueda llegar a un acuerdo, que se pierda".

El PP no formará parte de "cambalaches que no garanticen el progreso de las localidades". "El que quiera negociar con el PP, lo tendrá que hacer en base a un programa y a unas bases sólidas de gobierno", apostilló.

En el caso de las negociaciones concretas de Cáceres o Plasencia, dijo que aún no han concluido las negociaciones por ninguna de las partes, a pesar de que "algunos lo quieren dar por cerrado".

"Estamos en esa negociación, pero sobre bases sólidas para que progresen Cáceres y Plasencia", dijo Tamayo, que añadió que el PP no entrará en el "toma y daca de yo te doy, tú me das el poder, y yo te doy esto y lo otro".

RESULTADOS ELECTORALES

En cuanto al análisis de los resultados electorales, el Comité de Dirección regional del PP destacó hoy que de los 347.000 votos obtenidos por el PSOE en las pasadas elecciones, un total de 183.000 proceden de municipios de menos de 5.000 habitantes.

Esta cifra lleva a los populares a la conclusión de que el PSOE cuenta con una estructura mejor organizada y "más sólida" que la del PP en los municipios pequeños. Asimismo, subrayó que el PSOE lleva seis legislaturas en la Junta de Extremadura, y que "24 años dan para muchos favores y para muchas cosas compradas".

Por otro lado, a tenor de la victoria del PSOE, los populares constatan que los ciudadanos apostaron el 27-M por el "continuismo", y que "entre el pasado y el futuro, se han anclado en el pasado". Además, la cita con las urnas evidenció que no existe "eso que se ha venido repitiendo, y que incluso nosotros lo creíamos", que es "el efecto Ibarra".

"No existe el efecto Ibarra como tampoco existe el efecto Vara", dijo Martín Tamayo, a partir de que un candidato nuevo como el socialista, aunque resaltó que ha formado parte del Gobierno regional durante 12 años, ha obtenido 6.000 votos más que su antecesor, quien ganó como aspirante seis comicios autonómicos anteriores consecutivos.

"El tirón personal de los candidatos no importa, aquí lo que ha importado es el PSOE, el partido, que es el que tiene el efecto electoral", concluyó.

ACTUALIDAD NACIONAL

Entre otra de las posibles causas analizadas por el PP sobre los resultados electorales, Martín Tamayo puso de manifiesto que en Extremadura han tenido menor repercusión electoral cuestiones que en "casi todas" las comunidades autónomas, según Martín Tamayo, ha tenido un mayor peso a la hora de que los ciudadanos emitieran su voto.

En concreto, citó asuntos como "la presencia de De Juana Chaos en la calle", que en los extremeños "parece ser que no han valorado", y otros como "la negociación con los terroristas".

Al respecto, recordó que a pesar de las críticas recibidas desde el PSOE, que les acusaban de "catastrofistas", los populares ya advirtieron durante la campaña electoral que a los pocos días de los comicios saldrían a la luz pública "sorpresas a favor de ETA".

En concreto, dijo que este vaticinio se ha cumplido "inmediatamente" después del 11-M, con respecto a que "ya se están dando pasos acelerados para que De Juana deje ya el camuflaje de enfermito en el hospital, y se marche a su casa". Igualmente se refirió a la vuelta de las acciones violentas por parte de ETA, un augurio que también se ha reflejado en los últimos días con las noticias publicadas acerca de extorsión a empresarios del País Vasco.

A partir de estos análisis, el PP se plantea corregir en los próximos cuatro años estos "errores" que asumen como propios, y se compromete a realizar una oposición "firme y honrada como hasta ahora".

CRITICAS DE RAMALLO

Finalmente, preguntado por las últimas críticas del ex dirigente popular Luis Ramallo hacia el candidato regional presidente del PP extremeño, Carlos Floriano, dijo que el Comité de Dirección del partido no entró, ni entrará, a valorar estas opiniones.

"Estamos trabajando seriamente, y todo lo que no sea trabajar en beneficio de futuros resultados del PP, son desahogos legítimos o no de gente que está en el extrarradio", es decir, que no forma parte de los órganos de dirección del partido a nivel regional.

Según dijo, en las últimas 48 horas nadie le ha planteado, como secretario de Comunicación del partido, ninguna "inquietud" al respecto de estas u otras declaraciones. Añadió que el PP acepta las críticas, pero sólo aquella que estén basadas en un conocimiento "de lo que es el partido y de la realidad".