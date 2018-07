Rajoy señala que la situación en Baleares es "ininteligible" y reitera que "no puede mantenerse en el futuro"

Actualizado 04/06/2007 13:54:29 CET

El líder del PP no es "optimista" sobre Navarra y espera que alguien en el PSOE "eche un poco de sentido común al asunto"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El presidente del PP, Mariano Rajoy, censuró hoy la situación de Baleares o Cantabria --donde el PP podría ser desbancado del gobierno a través de pactos-- y subrayó que esta circunstancia es "ininteligible". A su juicio, se debe buscar una fórmula para que la voluntad de los electores "sea más respetada" y reiteró que esta situación no puede mantenerse en el futuro.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, explicó que el resultado del PP en las pasadas elecciones autonómicas y municipales supone "un estímulo para seguir trabajando y convencer de que es necesario un cambio de gobierno" y recordó las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando dijo que el partido ganador era el que más votos obtuviese en las urnas.

En esta misma linea, Rajoy reconoció hoy que, guiándose "por los antecedentes", no es "excesivamente optimista" sobre los pactos que se puedan alcanzar en Navarra después de las pasadas elecciones autonómicas y manifestó su esperanza de "alguien en el PSOE pueda echarle un poco de sentido común a este asunto".

Rajoy criticó los acuerdos entre el segundo y el tercer partido más votado y defendió que en Navarra el pacto de cuatro años propuesto por UPN es "muy correcto", ya que, a su juicio, otorgaría "estabilidad, seguridad y certidumbre" a la comunidad. "Sería lo más sensato y lo más patriótico", añadió.

Por ello, rechazó la posibilidad de un acuerdo sólo hasta después de las elecciones generales y defendió la necesidad de un pacto "público y transparente" para toda la legislatura. Rajoy subrayó la necesidad de "repetir en Navarra lo que ha sido siempre" de manera que gobierne la lista más votada".

En este contexto, explicó que "es muy difícil" saber qué decisión tomarán el PSN, aunque reconoció que, si se tiene que "guiar por los antecedentes", no puede ser "excesivamente optimista". "También habrá alguien en el PSOE que pueda echarle un poco de sentido común a este asunto, respetar la voluntad de la gente y generar tranquilidad", insistió.

Preguntado sobre su próxima reunión con Zapatero, señaló que "supone" que se centrará en terrorismo y criticó que este encuentro no se produjese hace dos meses cuando se anunció, "y a lo mejor así hubiésemos evitado que Batasuna se presentase a las elecciones". "Me reuniré porque siempre que el presidente quiere reunirse yo me reúno", indicó.

Por último, sobre un acercamiento a CiU, recordó la necesidad de pactar cuando ningún partido obtiene mayoría absoluta, aunque subrayó que lo importante es que estos acuerdos sean "públicos y transparentes". Por ello, criticó la "estrategia de la izquierda" de aislar al PP. "Esa idea de tonterías es evidente que no cuela", añadió tras lamentar que hayan utilizado el "único mensaje" de "machacar al adversario y, si podemos, tirarlo por la ventana".