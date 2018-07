Valderas rechaza pactar con PP en Andalucía y avisa al PSOE de que el acuerdo será "difícil"

Actualizado 04/06/2007 16:38:09 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, dejó hoy claro que "no estamos en condiciones de alcanzar acuerdo con el PP", puesto que el "objetivo es que la derecha no avance", aunque aprovechó para lanzar un mensaje al PSOE-A, al que advirtió de que un acuerdo global de cara a formar gobiernos municipales será "difícil", ya que "no aceptamos un intercambio de cromos, sino un acuerdo con garantías".

En rueda de prensa, Valderas explicó que el Consejo Andaluz de IULV-CA acordó el pasado sábado abordar este periodo de negociación con el PSOE desde el convencimiento de que "somos una fuerza de gobierno, de que somos útil y que lo primero es la puesta en marcha de los programas de izquierdas".

Con estas premisas acudirá una representación de la dirección regional de IU, encabezada por Diego Valderas, a la reunión que a partir de las 10.00 horas tiene previsto mantener con la dirección del PSOE-A para abordar la posibilidad de firmar un acuerdo global para cerrar gobiernos en los más de 120 municipios en los que se puede dar una coalición PSOE-IU.

En este sentido, Valderas explicó que la idea es buscar gobiernos estables para lo que se pretende cerrar un acuerdo global con el PSOE, dejando claro que con el PP no es posible abordar cualquier tipo de acuerdo, ya que "el objetivo es que el PP no avance".

"Queremos que las ciudades cuenten con gobierno de izquierda", apuntó Valderas, dijo que el posible acuerdo global con el PSOE pasa por la puesta en marcha del Pacto Local de Andalucía y por proceder de manera inmediata a la descentralización hacia los ayuntamientos, así como por cerrar garantías de cumplimiento y para que exista lealtad desde la Junta.

De esta forma, la idea de IULV-CA es formar una comisión de seguimiento de los acuerdos para que se proceda a una revisión anual de los pactos. En cuanto a las dificultades que se pueden dar a la hora de abordar el pacto global con el PSOE, Valderas explicó que "el principal problema lo plantean algunos alcaldes", así como las "diferencias" que existen entre PSOE e IU, que "son muchas".

Así, el líder de IULV-CA se refirió a Chiclana (Cádiz) y Tomares (Sevilla) como dos ejemplos de ciudades en las que cerrar acuerdos con el PSOE será complicado. En este contexto, reconoció se darán casos que se escapen de los acuerdos globales, ya que en algunos municipios existen "muchas dificultades" para pactar con el PSOE, como ya sucedió en 2003. "Aunque existan casos complicados, hay que realizar una valoración global y no ir a los casos concretos", indicó Valderas.

Asimismo, subrayo su negativa a cerrar acuerdos con el PP, algo que no quiere decir que "estemos escuchando", pero "sin caer en sus cantos de sirena, puesto que el PP lo que pretende es destrozar la coherencia con la que siempre se ha pronunciado y ha actuado IU".