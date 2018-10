Ábalos acusa al Gobierno del PP de dar a los independentistas "argumentos para victimizarse" con las cargas del 1-O

Publicado 01/10/2018 11:40:32 CET

Tacha de "contradictoria" la actitud de Torra y reclama que adopte planteamientos más pragmáticos

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha acusado este lunes, coincidiendo con el aniversario de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña, al anterior Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy de dar a los independentistas "argumentos para hacerse las víctimas" con las cargas policiales que se produjeron durante la consulta ilegítima del 1 de octubre de 2017.

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que recalcado que lo que se recordará de la jornada del 1-0 del año pasado son las imágenes de "una violencia ejercida para no poder votar. A su juicio, ese era el argumento que necesitaban los independendistas para victimizarse y tener un desarrollo internacional importante".

De este modo, el también secretario de Organización del PSOE ha recordado aquella jornada del 1 de octubre desde "la inutilidad de determinados procesos" y ha criticado que, tras la celebración del referéndum ilegal, se haya puesto el foco en la "frustración".

DIÁLOGO ENTRE GOBIERNO Y GENERALITAT

Por ello, ha defendido la "necesidad de recuperar la política" y ha celebrado el diálogo entre el Ejecutivo central y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que se inició con la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homónimo en el cargo de la Generalitat, Joaquim Torra, y continuó con la comisión bilateral entre ambas administraciones.

En este sentido, Ábalos ha destacado la reunión que mantuvo la semana pasada en Madrid con el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, para abordar diferentes cuestiones relacionadas con sus competencias.

"La semana pasada tuve una reunión muy satisfactoria. Hemos tenido reuniones más reivindicativas con otras comunidades que no están en un proceso nacionalista y en esta vi mucha colaboración entre ambas partes", ha subrayado el ministro.

CRÍTICAS AL PP POR "FALTA DE INICIATIVA POLÍTICA"

Asimismo, Ábalos ha criticado la iniciativa que llevó a cabo el PP con proposición de ley que registró para prohibir los indultos a los condenados por sedición. Considera el ministro que "empeñarse tanto en apostar por reformar el Código Penal" denota, a su juicio, una "falta de iniciativa política".

"Que la única forma de encarar un problema tan complejo sea reformar el Código Penal, eso no lo va a resolver, lo endurece. El Código Penal es un reproche pero no extermina ninguna de las figuras delictivas, me parece que denota la ausencia absoluta de planteamientos para dar una solución y rompe con la acción de Gobierno del PP que fue indolente", ha sentenciado el dirigente 'socialista'.

TACHA A TORRA DE "CONTRADICTORIO"

Por otra parte, Ábalos ha tachado de "contradictoria" la actitud de Torra porque considera que mantiene "dos vías posibles" al abrir una senda diálogo con el Gobierno central mientras sigue con su pensamiento rupturista.

"Sigue manteniendo un espíritu rupturista unilateral basado en la construcción de un cierto mito, mientras explora vías más pragmáticas. A veces lo más pragmático, lo menos exento de romanticismo es también lo más valiente", ha destacado.