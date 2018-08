Ábalos atribuye que "buena parte" de España esté "condenada a la pobreza" a la gestión "desigual" del PP

Publicado 22/07/2018 14:39:53 CET

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha atribuido que "buena parte" de la sociedad española está "condenada a la pobreza" a la gestión del Gobierno del PP, que a su juicio, ha sido "desigual".

Así lo ha señalado este domingo en Burjassot (Valencia), donde ha hablado de las principales prioridades del Ejecutivo socialista, entre otros temas. Según ha recordado, la agenda del PSOE tiene como ejes la consecución de la estabilidad y desarrollo económicos y la lucha contra la desigualdad.

"Si algo ha caracterizado al Gobierno de la derecha y la gestión de la crisis, ha sido una sociedad tremendamente desigual, tanto que el presidente se ha tenido que hacer cargo de un comisariado para luchar contra la pobreza infantil", ha explicado el ministro. Para Ábalos, el PSOE no quiere "alarmar" sobre este asunto, puesto que, a su juicio, la pobreza es una "necesidad" que se ha de "priorizar", ya que "hay buena parte de esta sociedad condenada a la pobreza". "Y ese es el resultado de la gestión del PP", ha zanjado.

OTROS TEMAS SOCIALES: EL ABORTO Y LA EUTANASIA

Ábalos ha instado al PSOE a "defender lo conquistado frente a las amenazas" que lanza ahora la derecha. En este sentido, se ha referido a las ideas del recién elegido presidente del PP, Pablo Casado, que ha sacado a debate de nuevo la Ley del Aborto o la eutanasia. "¿Por qué tendrá que sacar la bandera del aborto ahora? ¿El problema de España vuelven a ser las mujeres?", ha criticado.

"¿Cómo pueden hablar de la eutanasia como una cuestión de bandera cuando no están hablando de la muerte, están hablando de la vida digna? ¿Se puede hablar de la vida y no pedir vivir con dignidad? ¿Hay alguna otra vida que merezca ser vivida que no sea con dignidad? ¿Hay alguna alternativa a ello? ¿Cómo sacan estas cosas?", ha proseguido.

En este sentido, el ministro ha señalado que el PSOE ha "demostrado" que cuando ha habido que "generar derechos, redistribuir, modernizar y poner a España en su sitio en la escena internacional", esto solo se ha conseguido con Gobiernos socialistas. "Y lo demás es miseria, y la miseria toda para ellos", ha dicho.

Así, ha pedido no entrar "al trapo" al respecto, pues para Ábalos, el PP solo quiere "minar" una cuestión que a los socialistas les "sobra", que es en su opinión la moralidad. "Como nos sobra, siempre atacarán por ahí", ha concluido.