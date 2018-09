Ábalos avisa a la oposición sobre un posible adelanto electoral: "Si convocamos elecciones alguno se lleva un disgusto"

Publicado 04/09/2018 11:32:35 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avisado este martes a los partidos de la oposición que exigen al Ejecutivo un adelanto electoral advirtiendo de que si el Gobierno convoca elecciones, en su opinión, "alguno se llevaría un disgusto" con los resultados.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el ministro se ha referido así a los partidos de la oposición, en especial a Ciudadanos, que lleva exigiendo al Ejecutivo la convocatoria de elecciones desde que el PSOE presentara la moción de censura contra el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En su opinión, el adelanto electoral que pide la oposición responde a la intención de estas formaciones políticas de "menoscabar la legitimidad del Gobierno" y ha criticado que estos partidos, a su juicio, "intenten imponer su relato".

En esta línea, la portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Adriana Lastra, también ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agote la legislatura porque, según ha asegurado, el Ejecutivo "no contempla otro escenario".

"El escenario en el que se mueve el Gobierno es el de agotar la legislatura y no contemplamos otro. Hemos hecho un Ejecutivo para dos años y vamos a seguir gobernando lo que resta de legislatura porque nuestra intención es que las elecciones sean cuando tocan", ha agregado Lastra en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

EL PSOE ADMITE RECTIFICACIONES DEL GOBIERNO

Por otra parte, Ábalos al ser preguntado por las "rectificaciones" del Gobierno respecto a la subida del impuesto del diesel o la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales, ha afeado que la oposición cree con ello "un elemento de relato contra el Ejecutivo".

No obstante, ha asegurado que, "aún admitiendo que estas rectificaciones puedan darse, si eso significa acertar bienvenidas sean". "Me da miedo la gente que es incapaz de cambiar una posición o nos trata de imponer su visión. En democracia todo aquel que rectifica para mejor me parece muy bien", ha subrayado Ábalos.