IU-ICV anuncia un "punto de inflexión" en su relación con PSOE ante la negativa de Zapatero a contestarle

Actualizado 28/02/2007 18:56:08 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, advirtió hoy de que la negativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a responder a la pregunta sobre Afganistán que le había dirigido en el marco de la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, supone "un punto de inflexión" en las relaciones de su grupo parlamentario con el PSOE. "Tomanos nota", añadió.

Tal y como había anunciado, ante la decisión del Gobierno de que fuera el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que el contestase a su pregunta, Llamazares optó por retirarla y utilizó su turno para reprochar a Zapatero que no haya tenido la deferencia de darle la réplica en un asunto tan relevante como la situación que vive el país asiático.

"El presidente del Gobierno no ha considerado oportuno contestarme, él sabrá por qué", comentó Llamazares, quien bromeó sobre la "relación preferente" que supuestamente mantiene el Ejecutivo con su grupo parlamentario y reiteró su solicitud de que Zapatero comparezca en un Pleno extraordinario en el Congreso para dar cuenta de este asunto.

"TOMAMOS NOTA".

Minutos después el líder de IU ofreció una rueda de prensa para explicar su actuación en el Pleno y fue ahí cuando interpretó lo ocurrido como "un punto de inflexión" en sus relaciones con los socialistas. "No pretendíamos una relación preferente, pero ahora ni siquiera tenemos una deferente y tomamos nota", apuntó, acusando a Zapatero de no haber reconocido a IU-ICV su "espacio parlamentario".

A su juicio, no había "ningún argumento" para que Zapatero pasara su pregunta a Alonso y contestara, por segunda semana consecutiva, a una cuestión del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. Asimismo, recordó que el líder del PP, Mariano Rajoy, sí ha tenido oportunidad de interrogar al presidente sobre Afganistán, probablemente, porque Zapatero prefería un "debate superficial" sobre esta cuestión.

Tras recordar que el Gobierno y PP no mantienen las discrepancias en este tema que sí enfrentan a su grupo con los socialistas, Llamazares reprochó a Zapatero que no dé "la cara" y no asuma "la gravedad" de lo que ocurre en Afganistán. "Es muy grave que Zapatero niegue uno de los mandatos de la legislatura porque estamos apunto de vernos implicados en una guerra de ocupación", agregó.

PLENO ANTES DE DOS MESES.

Según Llamazares, la situación está "fuera de control" tanto en Afganistán como en el propio Gobierno, que está ante la disyuntiva de enviar más tropas, como pide la OTAN, o de iniciar el repliegue, como demanda IU-ICV.

Además, auguró que, como la situación tiene visos de empeorar porque es Estados Unidos quien dirige la ofensiva política en Afganistán, "antes de dos meses" el Gobierno tendrá que aceptar la celebración de un Pleno extraordinario en el Congreso. "Cuanto más tarde, peor, porque se demostrará que la situación está fuera de control también en España".