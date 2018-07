La OTAN advierte de que la retirada de un aliado es "un problema" para los países que mantienen sus fuerzas

Actualizado 28/02/2007 18:52:03 CET

El PSOE alerta sobre la disminución del apoyo público en España a la presencia militar en el país

BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general adjunto de la OTAN, embajador Martín Erdmann, advirtió hoy de que la decisión de uno de los países que participan en la Fuerza Internacional de Estabilización de Afganistán (ISAF) de retirar sus tropas es "difícil" y supone "un problema" para los países que se quedan.

"Hay un problema si Italia u otro país se retira, porque ¿quién lo va a reemplazar?", se preguntó Erdmann este miércoles durante su comparecencia ante la subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo. Acto seguido se respondió diciendo que "nadie" o, mejor dijo, "los talibanes".

Agregó que "una vez que un país se ha comprometido es difícil retirarse porque hay una responsabilidad con los otros países" e insistió en que "la decisión de retirarse tomada por un Gobierno o un Parlamento es muy difícil, teniendo en cuenta el punto de vista solidario".

Sin embargo, sí estimó que la presencia militar de la OTAN en Afganistán tiene un periodo de caducidad. "Esperamos que la presencia militar se vaya reduciendo en el tiempo", dijo. Declaró que "la parte militar es necesaria para la reconstrucción, pero va a haber que ir reduciendo".

Erdmann respondió así a las preguntas que le formularon varios eurodiputados italianos acerca de los límites temporales de que disponen algunos países para hacer una evaluación sobre la presencia de sus soldados en Afganistán. Precisamente, la participación italiana en la ISAF fue el tema de fondo que provocó la semana pasada que miembros de la coalición del Gobierno de Romano Prodi votaran contra de su política exterior, provocando la dimisión del primer ministro y la consecuente crisis política.

También el eurodiputado del PSOE Luis Yáñez apuntó la conveniencia de que la OTAN debata sobre la posibilidad de un calendario, aunque insistió en que esta idea no puede atribuirse al Gobierno español. "Sin que mi Gobierno pida un calendario de hasta cuándo, en la OTAN se debe plantear que demasiado tiempo en el país lleva a más problemas, hay que tener en cuenta un calendario", dijo.

Yáñez se refirió a la situación concreta en España donde, dijo, "la opinión pública va mermando su apoyo" a la presencia de tropas españolas en Afganistán. Hizo constar que "últimamente los esfuerzos de la OTAN para aumentar las fuerzas en Afganistán han provocado problemas en algunos países, entre ellos España, donde hay una creciente opinión pública contraria a la presencia de la OTAN en Afganistán".

No obstante, el eurodiputado socialista consideró que la ISAF es "positiva", recordó que cuenta con un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y que "hace un esfuerzo de reconstrucción". Suscribió también la afirmación que hizo el secretario general adjunto de la Alianza Atlántica sobre que "no podemos fallar en Afganistán", aunque Yáñez admitió que "no sabemos cómo no fallar".

El secretario adjunto de la OTAN admitió que "podemos referirnos a algunos incidentes en los últimos meses relativos a la seguridad", pero aseguró que "se ha hecho un buen progreso y tenemos todos los elementos para seguir avanzando".

Según explicó más tarde, los elementos para el optimismo son "la participación de 37 países en la ISAF", "que tenemos (equipos de reconstrucción provincial) PTR por todo el país", que "no hay malas noticias en el Norte y el Suroeste", sino que éstas vienen de "las regiones fronterizas con Pakistán y del sureste", la última zona donde se ha desplegado la operación de la Alianza Atlántica. "Hay zonas donde la seguridad es más estable", apuntó.