Aguirre contesta a Rubalcaba que el cumplimiento íntegro de las penas es "incongruente" con la rehabilitación del preso

Actualizado 27/01/2010 14:15:34 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que el cumplimiento de las penas impuestas a una persona que ha cometido un delito es "incongruente" con la rehabilitación del preso, por lo que, una vez más, se mostró partidaria de abrir el debate sobre la cadena perpetua revisable, un asunto que considera "constitucional".

"Dice el ministro (del Interior, Alfredo Pérez) Rubalcaba que los 40 años (de cárcel) son muchísimo más que la cadena perpetua y además ahora se ha establecido en el nuevo Código el cumplimiento íntegro de las penas. Esto es incongruente con la rehabilitación", aseveró Aguirre en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid.

La dirigente regional dijo no entender por qué no se puede revisar la condena de una persona cuando "se ha arrepentido, ha pedido perdón a sus víctimas, se ha rehabilitado y los psicólogos estiman que se puede reinsertar" en la sociedad.

"Incluso una persona que haya cometido un delito muy grave, si al cabo de 20 años, 25 ó 30, los que se quieran poner para la revisión de las penas, se ha arrepentido, ha pedido perdón a sus víctimas, se ha rehabilitado y los psicólogos estiman que se pueden reinsertar, no veo por qué eso no puede hacerse", apostilló.

Desde su punto de vista, la cadena perpetua revisable es algo "constitucional" ya que la Constitución establece que la finalidad principal de las penas es la rehabilitación del penado". En este sentido, indicó que es partidaria de que el delincuente continúe en prisión si se revisa la condena y se comprueba que "ni se ha rehabilitado, ni se ha reinsertado ni se ha arrepentido y que es un peligro para la sociedad". "(En este caso), no tiene nada de inconstitucional que continúe en prisión", agregó

Por ello, se mostró a favor de abrir este debate "sin ponerle ningún pero a la finalidad de reinserción del delincuente, sabiendo que si no se arrepiente, no se rehabilita y no va a ser capaz de reinsertarse tendrá que seguir en la cárcel para preservar al resto de la sociedad de los asesinatos, violaciones y los crímenes que pudiera cometer si sale".