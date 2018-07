Aguirre pedirá cambiar Ley del Menor para que no queden en libertad a los 18 años los condenados por delitos muy graves

Actualizado 27/01/2010 14:27:39 CET

Según Granados, se trata de que cuando cumplan 18 años, si no están rehabilitados, vayan a prisión como cualquier otro delincuente

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea preparará una iniciativa legislativa para reclamar al Gobierno central que modifique la Ley del Menor y evitar así que chavales que hayan cometido delitos muy graves, como 'El Rafita', no queden en libertad al cumplir los 18 años.

"El Comité de Dirección del PP de Madrid ha acordado que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea presente una iniciativa legislativa para modificar la Ley del Menor en el sentido de que en el caso de delitos muy graves no puedan salir en libertad estos mayores de edad que la primera vez que delinquieron lo hicieron cuando eran menores", afirmó la presidenta madrileña en rueda de prensa.

Aguirre hizo este anuncio en una semana en la que se ha conocido que 'El Rafita', uno de los menores que participaron en el asesinato de la joven de Getafe Sandra Palo, ha sido detenido por supuestamente robar un vehículo mientras se encontrada en situación de libertad vigilada.

La presidenta autonómica no quiso dar más detalles del texto que llevará a la Cámara regional, ya que primero tendrá que hablarlo con su grupo parlamentario y debatirlo con especialistas y penalistas. No obstante, sí que dijo que incluirá algún punto en el que se indique que los jueces puedan decidir en cada caso qué hacer con el delincuente.

"Lo que se quiere es que, no por cumplir una edad, cualquiera que sea el delito y la gravedad del mismo, resulte que tengan que continuar en los centros de menores teniendo 22 años con los problemas enormes que eso nos causa y que sea el juez el que decida si es adulto qué es lo que va a ocurrir con esa persona", puntualizó.

A este respecto, el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, apostilló que son partidarios de que los menores que han cometido graves delitos, cuando cumplan 18 años, "si no están rehabilitados ingresen en prisión como cualquier otro delincuente", evitando así casos "tan escandalosos" como el d 'El Rafita'.

UN DEBATE QUE ESTÁ EN LA CALLE

La dirigente regional insistió en que el debate sobre la modificación de la Ley del Menor, el endurecimiento de las penas y la cadena perpetua está en la calle, a pesar de lo que diga el Gobierno central y el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.

A su juicio, casos como el de Sandra Palo o la joven sevillana Marta del Castillo "desatan en la sociedad española una gran indignación", ya no sólo porque se refieren a la situación de menores que han cometido los hechos, sino por el cumplimiento de otra serie de medidas, como las vigilancias penitenciarias.

"Esto hace pensar que los políticos tenemos que escuchar a los ciudadanos y poner remedio con las modificaciones legislativas que correspondan, que es lo que se hace en Democracia. Cuando se quiere cambiar una situación que no va bien lo que hay que hacer es cambiar las leyes que han conducido a ellas", explicó.

La presidenta de los populares madrileños destacó que hay menores, como 'El Rafita', que "son mayores para asesinar y violar pero menores para ser responsables de sus actos" y apuntó que estos chicos una vez que se les ha condenado por los delitos cometidos y cumplen los cuatro años de internamiento en un centro de menores "pasan a una situación de libertad vigilada".

"Ya hemos visto que de vigilada no tiene nada. Si no hubieran sido vigilados por algunas cámaras de los medios de comunicación aquí no se hubiera sabido nada de ellos", subrayó, al tiempo que dejó claro que es necesario estudiar las modificaciones legislativas "que tengan que hacerse" para cambiar esta situación.

Tras destacar que el último delito cometido por 'El Rafita' "no es grave", ya que se refiere al robo de un coche, consideró que el joven "no está rehabilitado porque sigue cometiendo delitos". Desde su punto de vista, la última fechoría de este chico "no es de los que encienden a la sociedad porque es de las menos penadas".

Además, destacó que apoya a la madre de Sandra Palo "de todo corazón" y con toda su solidaridad y cariño. "Creo que lo que se cometió con su hija es una de los delitos más graves de los que hemos tenido conocimiento que se hayan cometido en España", sentenció Aguirre, quien anunció que acudirá a la manifestación convocada en protesta por los últimos avances del caso.

UNA REFORMA NECESARIA

Por su parte, Granados recalcó que "es evidente" que el hecho de que una persona, como 'El Rafita' que cometió un delito de "extrema gravedad" con ensañamiento y violencia", esté en libertad con 18 años "escandaliza, sorprende y hacer revelarse" a la sociedad.

"Nos escandaliza a todos. Nadie lo entiende y eso debe hacer que se produzca una modificación legislativa con el objetivo de que eso no sea así", justificó. Además, puntualizó que la actual Ley del Menor tiene algo que "no está bien resuelto" que es qué ocurre cuando un chico pasa a ser mayor de edad y "o bien está en un centro de menores hasta los 23 años o en libertad vigilada".

En este punto, aclaró que la libertad vigilada no es lo mismo que la libertad condicional, ya que si el condenado comete un delito estando en esta situación no puede ingresar de nuevo en el centro de menores o en prisión si vuelve a delinquir, como ha ocurrido en este caso.

"La ley del Menor tiene que solucionar este tipo de casos. No puede ser que una persona que comete un delito tan grave, cuando tiene18 años, esté en libertad y que una persona que no se ha rehabilitado y no es apta para vivir en sociedad pueda estar en libertad como consecuencia de esta normativa", aseveró.