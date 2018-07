Aguirre: "Todo lo que no es ciencia es cotilleo"

Actualizado 02/05/2009 16:49:48 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no quiso hoy valorar los rumores que apuntan a que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, podría ser el nuevo secretario general del PP, afirmando tan sólo que "todo lo que no es ciencia es cotilleo".

Tras la celebración de los actos institucionales del Día de la Comunidad de Madrid que se organizan tradicionalmente en al Puerta del Sol, Aguirre manifestó que el PP tiene "una magnífica" secretaria general, que es María Dolores de Cospedal, y que fue elegida por el presidente de la formación, Mariano Rajoy.

Sobre los rumores de la posible marcha de la Alcaldía del primer edil indicó: "Aquí me remito a lo que ha dicho Gallardón. Todo lo que no es ciencia es cotilleo". Horas, antes, en una entrevista en la Cadena SER, la presidenta madrileña era interrogada al respecto y respondía escuetamente: "Yo creo que no".

Según la presidenta, si Rajoy "lo hubiera querido proponer, lo habría hecho". Las preguntas sobre esta cuestión se debían a la posibilidad de que el alcalde de Madrid deje la Alcandía en manos de Ana Botella si Madrid es elegida sede de los próximos Juegos Olímpicos.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo madrileño hizo hincapié en que "el secretario general lo propone el presidente a la Junta Directiva y tiene que estar dentro de ésta".