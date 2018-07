Alarte cree que Fabra "empieza mal" cuando "utiliza los mismos argumentos con los que Camps negó información de Gürtel"

Actualizado 02/09/2011 17:28:07 CET

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del grupo socialista en las Cortes Valencianas y secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha asegurado que "mal empieza" el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "si, después de comprometerse ayer a entregar los contratos y los documentos del 'caso Gürtel', cuando comparece después ante la prensa matiza que serán solo los que la ley les deje". Según Alarte, este argumento "es el mismo" que empleaba el exjefe del Consell Francisco Camps "para nunca dar la información de verdad y para tapar la realidad".

Alarte se ha pronunciado en estos términos en la comparecencia realizada en Alcoy (Alicante), antes de la inauguración de las Jornadas Parlamentarias de los socialistas valencianos, según ha informado el PSPV en un comunicado. "Mal empezamos también porque Fabra salió a hablar y no dijo nada de exigirle a Mariano Rajoy que se pronuncie sobre la infraestructura más importante en la Comunidad valenciana, de España, y también ante el conjunto de las instituciones europeas, que es el Corredor Mediterráneo", ha criticado.

Asimismo, ha lamentado que se empieza "mal" cuando "todas las decisiones se posponen a que 'ya veremos dentro de 10 días'". El síndic socialista ha subrayado que Fabra "ni gobierna ni concreta", y "lo único que hace es sonreir y organizar sesiones fotográficas como lo de ayer, en un intento de cambiar las formas, pero con el mismo contenido".

"No hay ninguna acción de gobierno", ha apuntado el líder socialista, que ha recordado la "pintoresca agenda" del mes de agosto desarrollada por Fabra "para conocer a sus consejeros porque no los conocía".

Alarte se ha referido también al anuncio del presidente de recortar 400 millones de euros. "Si el ajuste sirve para limitar la política del despilfarro, el exceso y la corrupción que el PP ha financiado con el dinero de los valencianos y las valencianas, bienvenido sea. Pero si el ajuste significa menos recursos para educación, sanidad, políticas sociales, políticas de competitividad, creación de empleo y desarrollo, estaremos en contra", ha advertido.

El portavoz socialista ha criticado que en la reunión no les informara del anuncio. "Dos horas antes estuvo conmigo y no me lo dijo", por lo que ha mostrado "su temor" a estar ante "más de lo mismo: algunas sonrisas y la misma política de siempre".

El dirigente del PSPV ha reiterado que han pedido la comparecencia de Fabra en las Cortes Valencianas "para explicar el ajuste de 1.800 millones anunciado en julio y también éste. Esperamos que lo haga", ha apuntado.