Garzón (IU) defiende ante Torra el referéndum pactado pero apuesta por la "república federal" como solución

Actualizado 06/07/2018 13:42:24 CET

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha trasladado este viernes al presidente del Generalitat, Quim Torra, que su partido apuesta por que España se constituya en una "república federal", como la mejor vía para resolver los problemas territoriales, aunque ha señalado que su formación avalaría la celebración de un referéndum pactado en Cataluña.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palau de la Generalitat tras reunirse con Torra, el líder de IU ha defendido la celebración de una consulta con garantías para que los catalanes decidan su futuro político, pero ha advertido de que una consulta no lo soluciona todo y que su voluntad es que Cataluña siga formando parte de España.

Asimismo, ha apostado por encarar la situación actual de Cataluña desde el diálogo y ha defendido que se busquen soluciones a través de la política y no de "los jueces y la policía". A este respecto, ha calificado de "injusticia" la situación de los presos soberanistas.

A preguntas de los periodistas, no ha concretado si considera presos políticos a los presos soberanistas --por no entrar "en peleas semánticas"--, pero ha afirmado que no deberían estar en cárceles de Madrid ni de Cataluña.

Garzón considera que el trato que la justicia está dando a estos presos contrasta con el trato "laxo" que se dio a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos antes de ser condenado, ya que la prisión provisional no fue contemplada y solo entró en la cárcel cuando la sentencia fue firme.

En este sentido, ha opinado que la justicia española debería "reflexionar", ya que, mientras que algunos líderes del Govern cesado están en la cárcel en España, en Alemania el tribunal competente rechazó extraditar al expresidente Carles Puigdemont por rebelión.

Asimismo, ha dejado claro que IU es partidaria de un referéndum en Cataluña porque son una organización que siempre defiende el principio democrático. Eso sí, Garzón ha añadido que la consulta no es la única solución: "Es un error creer que un referéndum lo resuelve todo".

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Garzón ha explicado a Torra que su partido busca una república federal a través de una reforma "total" de la Constitución, y ha considerado que los partidos soberanistas catalanes también deberían participar en esta reforma si algún día el Congreso inicia los trabajos.

"Vemos claramente que el futuro de España va a ser republicano, bajo una república federal. Es el camino lógico y natural y que va a servir para resolver muchos de los problemas cotidianos de la ciudadanos y del modelo territorial", ha zanjado.

Sobre la reunión que deben mantener el lunes Torra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la iniciativa y ha deseado que se pueda "hablar de todo" y que haya nuevas reuniones en el futuro entre los dos presidentes.

AGRADABLE PESE "A LAS DISCREPANCIAS"

Garzón y Torra se ha reunido durante una hora y media, un encuentro que Garzón ha calificado de agradable y provechoso pese "a las discrepancias ideológicas" entre ambos, y han reflexionado sobre todo sobre el momento político actual.

El líder de IU ha acudido acompañado por el líder de EUiA en Cataluña, Joan Josep Nuet, y ha defendido que tras el cambio de Gobierno en España se abierto la oportunidad de "normalizar" las relaciones entre instituciones, colectivos y partidos.