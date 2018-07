Albiol advierte ante un debate entre Sáenz de Santamaría y Casado que puede dar "munición" a los rivales

Publicado 09/07/2018 21:58:56 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, ha reclamado este lunes a sus compañeros de partido que no caigan en las críticas para defender el proyecto de Soraya Sáenz de Santamaría o el de Pablo Casado para presidir el PP y ha advertido que celebrar un debate entre estos candidatos puede dar "munición" a los rivales.

"No podemos cometer errores nosotros para no dar munición a los rivales", ha subrayado Albiol en rueda de prensa en la sede del PP de la calle Génova, en la que ha alertado que si bien puede ser "beneficioso" un debate de ideas entre los candidatos, no hay que caer en un "espectáculo para que se diviertan socialistas y Ciudadanos".

Así, ha apostillado que un debate en un contexto adecuado, con un formato acertado y con normas "no tiene que ser perjudicial" pero ha abogado por no caer en la crítica al compañero de partido para no dar "munición a los rivales".

En este sentido, ha declinado valorar las críticas que militantes del PP como el expresidente José María Aznar o el exdelegado del Gobierno Enric Millo han realizado de la gestión de la crisis catalana. "No voy a entrar en una discusión que alimente a aquellos que quieren ver al PP enfrentado", ha subrayado.