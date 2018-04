El alcalde de Alsasua admite en el juicio que ha apoyado más a acusados que a víctimas por la "desproporción judicial"

Publicado 20/04/2018 16:05:33 CET

La madre de Adur Ramírez asegura que su hijo estaba en casa durmiendo cuando ocurrieron los hechos

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alsasua, Javier Ollo, ha admitido este viernes durante el juicio a los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad el 15 de octubre de 2016 que el Ayuntamiento ha apoyado más a los sospechosos que a las víctimas por la "desproporción judicial" que, a su juicio, "se está produciendo en torno a este caso".

En su declaración como testigo de una de las defensas durante el juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional, Ollo, de Geroa Bai, ha explicado que después de la agresión la Junta de Portavoces del Consistorio aprobó una resolución mostrando su respaldo al teniente y al sargento de la Guardia Civil y a las parejas de ambos.

Sin embargo, a continuación ha resaltado que "sí que es verdad que la atención del Ayuntamiento a partir de ese momento ha estado más enfocada en las personas entonces investigadas y ahora acusadas y sus familias debido a la desproporción judicial que se está produciendo en torno a este caso".

LA IMAGEN QUE SE HA TRASLADADO DE ALSASUA "NO ES REAL"

El regidor ha reconocido también que asistió el pasado sábado a la manifestación celebrada en Pamplona para pedir "justicia" para los acusados, pero ha afirmado que el objetivo de la misma no era "apoyarles" sino "pedir proporcionalidad judicial". Además, ha recordado que acudió a otra marcha que se convocó en Alsasua algo más de un mes después de los hechos para denunciar la "imagen que se había trasladado del municipio en algunos medios de comunicación porque no era real".

A preguntas de las acusaciones, Ollo ha querido dejar claro que dichas convocatorias no pedían la impunidad de los acusados, sino "sólo proporcionalidad". Tras reiterar que el Ayuntamiento aprobó una declaración "solidarizándose" con las víctimas, ha dicho también que la institución que preside "no se ha posicionado a favor de ninguna de las partes".

Ollo ha explicado que conoce a los guardias civiles que están destinados en Alsasua porque en su labor como alcalde le "corresponde mantener reuniones" periódicas con los cuerpos de seguridad del municipio. En concreto, ha dicho que mantenía con el teniente, que era el jefe del acuartelamiento, una "relación muy correcta" y que "alguna vez" le había visto en el bar Koxka, donde ocurrió la agresión, con su novia.

HABLÓ CON EL SARGENTO

Ha admitido que, después de los hechos, no fue a ver al teniente, pero que sí habló por teléfono dos días más tarde con el sargento para interesarse por su estado. Éste, según su versión, le "agradeció" el rechazo a la agresión que había manifestado públicamente. También ha indicado que no se ha reunido nunca con las familias de las víctimas.

En cuanto al contacto que mantuvo horas después de la agresión con Iñaki Abad, uno de los ahora acusados --al que conocía porque trabajaba en un bar de la localidad--, el primer edil ha relatado que efectivamente le escribió vía Facebook para informarle de que la Policía Foral había detenido a Jokin Unamuno, otro de los acusados, y que al día siguiente habló con él en persona junto al Ayuntamiento, donde Abad le pidió si, como alcalde, podía obtener más información.

Sobre las convocatorias de Ospa Eguna, movimiento que pide la salida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, Ollo ha afirmado que no tiene "ningún tipo de relación, ni directa ni indirecta", con el mismo, pero sí ha dicho que el Ayuntamiento ha autorizado los actos que se programan una vez al año, concretamente "un pasacalles y una comida popular", porque "no tiene motivos para no hacerlo" y que la Delegación del Gobierno nunca ha puesto ningún impedimento.

"EN PRO DE LA CONVIVENCIA"

El regidor ha señalado que el Ospa Eguna de 2016, cuando el teniente ya era jefe del acuartelamiento de Alsasua, no hubo ningún incidente. Además, ha subrayado que en Alsasua "ya no existe ningún tipo de actividades" de la kale borroka y que "la realidad social" del municipio es "mucho mejor que hace 15 ó 20 años" y que "se están dando pasos importantes en pro de la convivencia".

Durante la quinta sesión del juicio por la agresión de Alsasua ha declarado también como testigo la madre de Adur Ramírez, uno de los acusados que continúan en prisión provisional y para quien el fiscal José Perals pide 50 años de prisión por cuatro delitos de agresiones terroristas.

Después de que el propio acusado dijera el primer día de vista oral que no estuvo en el bar Koxka en ningún momento de la noche, su madre ha confirmado esta versión asegurando que cuando ella llegó a casa esa noche, entre las dos y cuarto y las dos y media de la madrugada, su hijo ya estaba allí.

La testigo, que ha admitido haber asistido a manifestaciones en apoyo de presos etarras, ha dicho que su hijo se había hecho una pizza al llegar a casa y que charló un rato con él, tras lo cual éste se fue a dormir porque, al haber fiestas en el municipio, "se estaba reservando para la comida del sábado".

Al finalizar su comparecencia, la madre de Ramírez ha pedido a la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, poder acercarse a su hijo para "darle un beso", a lo que la magistrada ha accedido. Madre e hijo se han abrazado durante unos segundos visiblemente emocionados.