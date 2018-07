El alcalde de León opina que la birregionalidad de Castilla y León abre "una gran etapa" a la agrupación leonesa

Actualizado 22/09/2008 15:58:16 CET

UPL afirma que el PSOE de León "hace de leonesista" por una "estrategia" ideada desde Madrid paga "ganar votos"

LEÓN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León y candidato a la Secretaría Provincial del PSOE, Francisco Fernández, manifestó hoy su "satisfacción" tras la aprobación por unanimidad de la birregionalidad de Castilla y León, un hecho que, según explicó, "abre una gran etapa" a la agrupación leonesa del partido.

Asimismo, expresó su satisfacción por la representatividad de la provincia de León en la nueva Ejecutiva del PSCyL, con Amparo Valcarce en la Vicesecretaria General; Eugenia Gancedo en Política Municipal; Inmaculada Larrauri en el área de Mayores y Alfredo Villaverde en Ordenación del Territorio.

"Somos la provincia con más representación en la Ejecutiva. No podemos decir más que nos ha salido un Congreso redondo", puntualizó.

"NADA DEL OTRO MUNDO".

Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) expresó que el hecho de que se haya aprobado la birregionalidad de Castilla y León "no es nada del otro mundo" ya que el territorio español está dividido en autonomías.

"Me parece bien que el PSOE se refiera no a región si no a Comunidad Autónoma, pero cuando hablen de región, habrá que pararles", precisó el procurador de UPL en las Cortes, Joaquín Otero, ya que, según agregó, seguro que utilizan el término 'región' por la costumbre.

Respecto a la enmienda presentada por los delegados de León en el Congreso Autonómico en la que se solicitaba la creación de una región intracomunitaria para que la provincia leonesa se configurarse como circunscripción administrativa de la Junta de Castilla y León mediante la asunción de funciones que corresponden ahora a las delegaciones territoriales, opinó que se trata de un "engaño".

"ENGAÑO A LOS CIUDADANOS".

"Todo ese lío ha sido un poco engaño para los ciudadanos. Esta es una estrategia desde Madrid, desde Zapatero, para ganar votos que establece que el PSOE de León tiene que ser leonesista para captar votos. No sé si los leoneses están dispuestos a dejarse engañar. Es puro marketing político", apostilló.

Asimismo, señaló que estos posicionamientos del PSOE de León, "como estrategia" política "están funcionando bien". "Creo que el PSOE está comiéndose la merienda leonesista", destacó.