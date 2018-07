El alcalde de Vic jugará la carta independentista para batirse de nuevo con Duran al frente de UDC

Actualizado 22/09/2012 12:49:19 CET

No batallará para que el próximo candidato a la alcaldía de Vic sea de UDC

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vic y líder del sector crítico de UDC, Josep Maria Vila d'Abadal, volverá a recurrir al discurso independentista como mejor baza para intentar disputar en el próximo congreso el liderazgo de Josep Antoni Duran al frente de UDC, previsto para dentro de casi cuatro años.

Así lo ha explicado en una entrevista de Europa Press, donde ha explicado que ha constituido un grupo crítico dentro del partido, que podría denominarse 'Unió de futur', y que busca sumar a aquellos militantes democristianos que compartan que UDC es un partido "claramente nacionalista, soberanista" y que debe trabajar para la independencia de Cataluña.

"Los fundadores decían que si España te desprecia te tienes que segregar obligatoriamente. Tenemos que seguir sus mandatos", ha sostenido Vila d'Abadal, quien ha explicado que ya ha empezado a hacer reuniones territoriales y que creará también una página web del sector crítico.

También ha dejado claro que, pese a que no sabe que puede pasar dentro de cuatro años, si no vence abandonaría y no se volvería a presentar porque considera se puede hacer política desde muchos lugares.

"Quiero estar en condiciones de aquí a tres años de luchar para ganar el congreso. En caso de que no sea así no me volvería a presentar. Si vuelvo a perder no vale la pena", ha explicado, después de que ya presentara candidatura en el congreso de UDC de Sitges de este año consiguiendo un 20% de votos con un discurso claramente independentista.

NO DESTROZAR EL PARTIDO

Según el también presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), su objetivo no es "destrozar" el partido sino hacer pedagogía entre los militantes democristianos para que analicen que lo mejor para UDC es estar al servicio de Cataluña.

Defensor de la limitación de mandatos, el alcalde de Vic ya avanzó que no se volvería a presentar a las próximas elecciones municipales porque considera que ocho años son necesarios para emprender los proyectos previstos.

Vic es la alcaldía más importante en manos democristianas, pero Vila d'Abadal ha asegurado que no luchará para que quien lo sustituya sea de UDC porque la prioridad de la elección debe residir en elegir a la persona que mejor sirva a la ciudad, con independencia de que sea de un partido u otro de la federación.

"Los alcaldes los eligen los pueblos, no los partidos. El alcalde de Vic será quien quiera la gente de Vic, sólo faltaría. Si es de UDC fantástico, pero batallar por esto no", ha recalcado, tras asumir que esta opinión no será compartida por las filas democristianas.