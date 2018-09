Alonso cree que los activos del partido que se apartaron tras la victoria de Casado se deben ir "reincorporando" al PP

Publicado 17/09/2018 15:11:44 CET

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que los activos del partido que se apartaron tras la victoria de Pablo Casado como presidente de los populares, se deben ir "reincorporando" a la formación. Además, considera que Soraya Sáenz de Santamaría "seguirá haciendo política y tendrá futuro", pero ahora "no quiere condicionar el futuro del partido".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Alonso ha señalado que "hay un liderazgo nuevo, viene gente más joven, tienen ilusión y fuerza, y acaban de llegar".

"Nosotros hemos pasado un momento de doble trauma: primero, siendo desalojados del Gobierno de forma abrupta, después por la marcha de Mariano Rajoy. Para mí era una referencia, sin duda, no solo porque formé parte de su Gobierno, sino porque he compartido su proyecto durante mucho tiempo", ha apuntado.

Además, ha recordado que hubo "muy rápidamente un Congreso" durante el cual él no apoyó a la opción que ganó, la de Pablo Casado, ya que respaldó la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

"Este año ha sido un año complejo. Pero ahora hay un nuevo liderazgo. Yo he estado hablando con Casado, tiene ganas de hacer cosas, creo que es capaz de levantar una alternativa. Yo tengo confianza en él", ha indicado.

Preguntado por la pérdida de activos en el PP, que se han apartado tras la victoria de Pablo Casado, ha considerado que "se tienen que ir incorporando" o hay que darles protagonismo. "El Partido Popular es muy amplio, es el partido más grande en España y tiene la obligación de abarcar un espectro ideológico que es amplio desde la derecha y el centro y, en mi opinión, de buscar permanentemente el centro político", ha indicado.

Por ello, cree que, "quienes representan más la centralidad o que la han representado en el pasado, tienen que tener una opción de futuro en el PP". En este sentido, opina que Casado sabe que, "después de un proceso de este tipo, en el que se generan esas discusiones, esos traumas dentro de esa familia, luego, hay que empezar a actuar con generosidad y con altura de miras porque, o se hace un PP grande o no será alternativa de Gobierno". "Yo se lo recuerdo permanentemente y creo que lo tiene interiorizado", ha subrayado.

SÁENZ DE SANTAMARÍA

También se ha referido a Sáenz de Santamaría, que ha renunciado a su escaño para abrir una nueva etapa personal, ha destacado que "es muy leal al partido y al proyecto". "Yo creo que ella quiere ahora espacio para escribir, para la reflexión, también para seguir haciendo política, pero en este momento no para condicionar el proyecto que pueda sacar adelante el proyecto que pueda sacar adelante Pablo Casado", ha indicado.

A su juicio, la exvicepresidenta "ha hablado con generosidad porque a ella le gusta la política". "No es que estuviera de paso, le gusta mucho la política. Creo que seguirá haciendo política y que tendrá futuro en política, pero ahora se ha apartado porque no quiere condicionar de ninguna manera el futuro del partido", ha apuntado. En cuanto a la polémica sobre el máster de Pablo Casado, ha señalado que "se despejará para bien porque ahí no hay nada".