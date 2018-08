Álvarez (UGT) dice que la existencia de presos independentistas "no ayuda a generar un mejor clima en Cataluña"

Publicado 13/08/2018 10:03:53 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Josep María Álvarez, ha afirmado este lunes que "no ayuda a generar un mejor clima en Cataluña" que haya dirigentes independentistas en prisión preventiva porque considera que "pueden esperar el juicio en su casa".

Así lo ha expresado en declaraciones en Onda Cero recogidas por Europa Press en las que, no obstante, ha asegurado que la convocatoria de una consulta, como defienden los catalanes, "no puede ser una prioridad" en Cataluña.

"Todo el mundo tiene que responder ante la ley, pero ahora la cuestión no es si responde o no. La cuestión es si se hace en prisión o no, en nuestro país la mayoría de los juicios que se han realizado por cuestiones muy graves no se han hecho con las personas en prisión preventiva", ha subrayado el líder sindical.

La UGT celebró este domingo 130 años de historia desde fundación con un acto conmemorativo en Barcelona con el que dio paso a un ciclo de actividades que se prolongará hasta septiembre de 2019 y que incluirá exposiciones itinerantes, ciclos de conferencias, debates, cursos, teatro, cine o música.