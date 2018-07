Amaiur, sorprendido tras Rajoy no convocarles: "La Bonoloto es más democrática"

Actualizado 25/11/2011 13:24:42 CET

BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo de Amaiur Iñaki Antigüedad ha manifestado su sorpresa porque el Rey sí haya convocado a su formación y que no lo haga el PP por lo que ha añadido que "muchas veces la Bonoloto es más democrática". Además ha afirmado que los soberanistas de izquierdas en Euskadi están "en una ola muy buena" que, en su opinión, puede servirles incluso para "llegar al poder", y ha asegurado que "no hay que tener miedo al poder" y que la actual situación es "la mejor de siempre" para la izquierda abertzale.

En una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Antigüedad se ha referido a la posibilidad de que el futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no convoque a Amaiur a la ronda de contactos prevista con los partidos que han logrado representación parlamentaria en las pasadas elecciones, y que, en cambio, sí lo haga el Rey, y se ha preguntado "qué demonios es la democracia española si seguramente te convoca el Rey y no lo hace Mariano Rajoy". "La bonoloto es a veces más democrática", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que el mensaje que Amaiur trasladará al monarca será "muy claro", ya que, según ha explicado, "le diremos que nosotros somos soberanista, y no monárquicos, y que se ha abierto un nuevo tiempo que hay que aprovechar, y que la prioridad es poner en vías de solución de una vez por todas un conflicto histórico que es de carácter político".

Asimismo, ha destacado que "puede ser un golpe que seguramente nos llame el Rey y no lo haga Rajoy", y ha asegurado que, en caso de que Amaiur quede fuera de la ronda de contactos del líder popular, denunciarán "esa postura obstruccionista", aunque ha matizado que habría que entender la decisión "en su contexto", ya que, en su opinión, "Rajoy tendrá unos problemas internos tremendos con los grupos duros y que los primeros días pueden ser de locura para él". "Por lo tanto, si no nos tiene en consideración, lo criticaremos, pero no nos vamos a enfadar", ha agregado.

En este sentido, ha indicado que el mensaje prioritario que Amaiur quiere trasladar a Rajoy es que "hay que poner en valor el nuevo tiempo que se ha abierto", y que las prioridades tienen que ser "medidas en torno a la política penitenciaria y los presos, y la legalización de Sortu". "La prioridad es que haya posibilidad de que todos los partidos políticos y, por lo tanto, todos los proyectos políticos, se puedan materializar por ley", ha añadido.

CAPACIDAD DE LLEGAR AL PODER

Por otro lado, Antigüedad ha indicado que su prioridad, "más que adelantar las elecciones" autonómicas en Euskadi, es "poner el conflicto en vías de solución", aunque ha señalado que "soñaría una situación en la que se hubieran dado avances en la política penitenciaria y en la legalización de Sortu, en la que sería posible que Arnaldo (Otegi) fuera candidato, que lo fuera alguien del PNV, otro alguien de cualquier otro, y eso sería una confrontación democrática de proyectos políticos en un clima de distensión política".

El diputado electo de Amaiur ha destacado que lo más importante "no son las fotos del momento, sino la secuencia entera, es decir, hay que ver el video entero". Así, ha subrayado que, tras los resultados logrados por Bildu en las elecciones municipales y forales de mayo y los de Amaiur en los pasados comicios generales, "está claro que el ámbito sociopolítico de los soberanistas de izquierdas en Euskal Herria se ha fortalecido bastante en los últimos meses, y espero que se afiance más a partir de ahora".

"Los soberanistas de izquierdas estamos en una ola muy buena, sean cuando sean las siguientes elecciones, incluso para llegar al poder, porque en política se deben hacer muchas cosas desde el poder o se pueden ayudar desde el poder. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo. Vista la secuencia, creo que la situación es la mejor de siempre, y quizás algunos estén nerviosos, pero la realidad es ésa, y por encima del nerviosismo, hay que poner la responsabilidad política, haciendo cada uno su autocrítica", ha manifestado.

GRUPO PARLAMENTARIO

Por otro lado, Iñaki Antigüedad ha considerado que "detrás de las dudas" surgidas sobre la posibilidad de que Amaiur tenga finalmente grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados "no hay una lectura jurídica, sino una lectura política".

En su opinión, "ciertos sectores internos" del PP pueden tener "mucho interés" en que la coalición soberanista no tenga grupo parlamentario propio en la Cámara Baja, "porque ya se llevaron bastante susto el domingo por la noche (en referencia al 20 de noviembre) cuando sacamos siete (diputados)".

"Tener o no tener grupo propio es algo simbólico en cierta medida. Está en manos del PP admitir el grupo de Amaiur, y si no lo hiciera, la lectura del momento supondría que habría que aprovecharlo políticamente, diciendo en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria, en Europa, que esa es la primera medida que ha tomado el Gobierno del PP", ha manifestado.