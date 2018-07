El presidente de Caja Navarra se muestra "sorprendido" de que Cervera no fuera a la Guardia Civil como hizo él

Actualizado 10/12/2012 16:35:39 CET

Dice que el abogado de Cervera le sondeó para retirar la denuncia y señala que no lo hará "mientras los hechos no estén claros"

PAMPLONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiáin, ha afirmado que no va a "enjuiciar" al dimitido diputado del PP Santiago Cervera tras su detención en una operación contra un supuesto caso de extorsión, pero se ha mostrado "sorprendido" de que el diputado 'popular' no acudiera a la Guardia Civil a dar cuenta de la información de la que disponía.

Asiáin ha comparecido en rueda de prensa para confirmar que el pasado 5 de diciembre interpuso una denuncia ante la Guardia Civil tras recibir un correo electrónico en el que se le reclamaban 25.000 euros para evitar que se hiciera pública una información en la que se le acusaba de haber facturado importantes cantidades de Caja Navarra por su actividad en su despacho de abogado.

La Guardia Civil preparó un dispositivo de vigilancia para localizar a la persona que acudiera a recoger el dinero y fue precisamente Santiago Cervera quien apareció, por lo que fue detenido. El arrestado, que ha dimitido de su cargo en el Congreso, ha dicho que fue víctima de un engaño.

José Antonio Asiáin ha indicado que en este caso "yo soy la víctima y el denunciante, y en este proceso judicial seré el acusador". "Yo no soy el juez, no voy a enjuiciar a Santiago Cervera, ni mucho menos al Partido Popular, porque sé distinguir muy bien entre las personas y las organizaciones a las que pertenecen, este no es un asunto del PP, es un asunto de Santiago Cervera", ha indicado.

Así, ha señalado que "Santiago Cervera ha sido el detenido, es el que está puesto a disposición judicial y es el que ahora, en un proceso con todas las garantías, tendrá que hacer ver si su versión de los hechos es la correcta".

No obstante, ha dicho que le "sorprende mucho que no tomara la decisión que yo tomé, si él recibe un correo en el que le dicen que le van a dar documentación comprometedora sobre Caja Navarra de relevancia judicial, ¿por qué no lo avisa a la Guardia Civil o por qué no lo dice también a alguien de su partido?". "No enjuicio, simplemente estoy exponiendo unos hechos", ha indicado.

El presidente de Caja Navarra ha subrayado que no va a retirar "ninguna denuncia mientras los hechos no estén absolutamente claros, yo después de haber padecido un cáncer y un ictus no quiero hacer daño a nadie, pero quiero que quede claro el papel que ha cometido cada uno, y que responda por sus actos, si es Cervera porque es Cervera, y si es Perico de los palotes porque es Perico de los palotes". "Lo que no había aquí es ninguna buena intención, sea quien sea", ha dicho.

Así, José Antonio Asiáin ha anunciado que este mismo lunes se ha personado como parte en la causa para que se esclarezcan los hechos, "porque estamos llegando a unos límites que no se deben rebasar, porque las opiniones son todas respetables, pero dentro de unos límites, y aquí se han desbordado".

Además, Asiáin se ha preguntado "qué pasaría si los papeles hubieran estado invertidos en esta historia". "¿Qué diría Cervera si hubiera sido yo el detenido? Pero no voy a entrar en eso", ha indicado.

El presidente de CAN ha reconocido que fue una "sorpresa" conocer que Cervera era el detenido y ha señalado que "hasta hace un tiempo he tenido una relación normal con él, de una persona que la he conocido en determinadas circunstancias, y de un tiempo a esta parte él rompió la relación, adoptó una actitud muy agresiva no basada en hechos ni en opiniones respetuosas, sino rebasando muchas veces los límites de lo que al menos entiendo que es una crítica razonable, y él ha optado por esa decisión".

LE SONDEARON SOBRE LA POSIBLE RETIRADA DE LA DENUNCIA

José Antonio Asiáin ha explicado que el domingo por la tarde, antes de que el incluso conociera la detención de Cervera, recibió un correo electrónico de un abogado de Pamplona que quería tratar con él "urgentemente" la denuncia que había interpuesto ante la Guardia Civil.

Asiáin ha explicado que contactó con este abogado telefónicamente y le transmitió que Santiago Cervera había sido detenido, pero que "no era el extorsionador, sino que había sido víctima de una trampa". "El letrado me sondeó sobre la posibilidad de que retirase la denuncia. Mi respuesta fue que lo que tuviera que pedirme, me lo pidiera por escrito", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que recibió un correo electrónico de Cervera en el que le manifestaba su interés en hablar con él. Asiáin no respondió.

Preguntado sobre qué cree hay detrás de este caso, el presidente de Caja Navarra ha dicho que está "bajo un cierto shock y quizá no esté en las mejores condiciones para valorar".

No obstante, ha dicho que "esta extorsión no me la hacen a mi por ser José Antonio Asiáin, me lo hacen porque soy el presidente de Caja Navarra, y a lo mejor no les ha gustado que haya sido reelegido hace tan poco tiempo, no lo sé, no puedo entrar en las motivaciones".

NIEGA LA ACUSACIÓN POR LA QUE LE CHANTAJEAN

Además, José Antonio Asiáin ha afirmado que es falsa la acusación por la que le han chantajeado, es decir, que facturó importantes cantidades de dinero a Caja Navarra por su actividad como abogado.

El presidente de CAN ha asegurado que "desde 1992 he sido abogado de diversas entidades financieras que operan en Navarra, y en el año 2002 empecé a trabajar como abogado externo de Caja Navarra". "En 2004 tomé posesión como miembro del Consejo de Administración de Caja Navarra y en ese momento dejé de prestar servicios ya que es incompatible", ha indicado.

Además, ha añadido que "con la conformidad de los servicios jurídicos de Caja Navarra trasladé la cartera de asuntos que tenía en gestión a mi hijo, porque había participado en la gestión de los mismos como un letrado más del bufete". "Como mi hijo, trabajan para Caja Navarra cinco o seis despachos de abogados y todos han sido designados por los servicios de la caja de la misma forma, libremente designados en función de una relación de confianza profesional", ha señalado.

Así, ha asegurado que no ha prestado ningún servicio a Caja Navarra y "como no he prestado ningún servicio, no he facturado absolutamente nada, y como no he facturado absolutamente nada, no he cobrado ni un solo euro".