(Ampl) La delegada del Gobierno asegura que los grupos ultras no van a llegar a Alcorcón este fin de semana

Actualizado 26/01/2007 15:45:19 CET

Mantiene que informes policiales recientes niegan la existencia de bandas violentas en el municipio

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, afirmó hoy, en una entrevista concedida a Europa Press, estar segura de que los grupos ultras "no van a llegar" hasta Alcorcón, donde han convocado mañana una nueva concentración tras la reyerta multitudinaria que se produjo el fin de semana pasado.

Preguntada por el refuerzo en las líneas de Metro y Cercanías con motivo de la convocatoria de grupos como Ultrassur y Frente Atlético, Mestre dijo: "Estoy muy segura de que no van a llegar allí". "Trabajamos para que no lleguen hasta allí, si es que se han convocado, porque estos mensajes de móviles surgen continuamente y detectar la realidad o no de los mismos en cada momento es difícil", manifestó.

En todo caso, dijo, "se han tomado todas las medidas para que Alcorcón esté este fin de semana tranquilo, como siempre ha estado, porque es un municipio tranquilo, en el que ha bajado la delincuencia en 2006".

"Este fin de semana está absolutamente reforzada la seguridad", explicó Mestre, quien apuntó que está trabajando en Alcorcón la Unidad de Intervención Policial, la comisaría de Alcorcón e incluso el Jefe Superior de Policía se encuentra también hoy en el municipio.

Aunque dijo no conocer la petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para disponer de chalecos antibalas y guantes anticorte para mejorar la autoprotección de los efectivos desplegados en Alcorcón, la delegada del Gobierno dijo estar de acuerdo con todo lo que sea mejorar estos aspectos.

DISUASORIO

Por otra parte, Mestre aseguró que el planteamiento de las fuerzas desplegadas en Alcorcón es de carácter "disuasorio", con el fin de evitar cualquier acto que pudiera derivar en actuaciones vandálicas.

"Queremos disuadir a los jóvenes y a los mayores, si es que hay alguno, para que no se concentren, y volver lo más rápido posible a la normalidad. Por tanto, es un planteamiento en principio disuasorio en el que se les dice que está prohibida la manifestación y les rogamos que no se concentran para evitar cualquier indicio de violencia o altercado", explicó.

En este sentido, Mestre valoró "muy positivamente" la resolución del Tribunal de Superior de Justicia de Madrid de hoy que respaldó su decisión de prohibir una manifestación en Alcorcón del Sindicato de Estudiantes. "Estábamos muy convencidos, porque estudiamos mucho los temas, de la decisión de prohibir esa concentración, en la medida en que lo que estamos buscando es tranquilidad, serenidad y responsabilidad", consideró.

Así, justificó el gran despliegue policial y la prohibición de toda manifestación en los actos vandálicos del domingo, y no en lo que ocurrió el sábado que fue, a su juicio, "un problema de convivencia entre jóvenes". "Una concentración de 300 jóvenes con una actuación de carácter vandálico", dijo, es "un hecho grave que nos obliga a ser prudentes y a poner todos los elementos que impidan que se vuelvan a repetir esos hechos".

Preguntada sobre cuánto durará la situación excepcional actual, la delegada del Gobierno dijo que está deseando que este tema deje de tener un tratamiento exclusivamente policial para dar paso, "el lunes por ejemplo", a otros trabajadores distintos, de la Comunidad Autónoma, del Ayuntamiento, trabajadores sociales, psicólogos, etc... "que valoren si hay que tomar algún tipo de medidas porque no han tenido el éxito que esperaban".

Aunque no quiso señalar si la Delegación del Gobierno tiene indicios de que podrían producirse otros hechos como los del fin de semana pasado en otros municipios de la Comunidad, Mestre dijo que "todas" las comisarías de la región "están atentas para detectar desde el inicio cualquier brote de violencia de una situación como la que se ha producido en Alcorcón".

NO HAY BANDAS

Respecto al informe de 2005 aparecido ayer encargado por el Ayuntamiento de Alcorcón que apuntaba a la existencia de al menos 8 bandas juveniles en el municipio con tendencias violentas, Mestre subrayó que "la Delegación del Gobierno trabaja sólo con informes policiales e informes policiales 'recientes', para abordar los temas con seriedad y rigor".

Así, Mestre insistió en que los datos de que dispone "confirman que en Alcorcón no existe ninguna clase de banda latina y que ninguno de los nueve detenidos pertenecían a una banda latina, ni siquiera a una tribu urbana". "Estamos hablando de menores y por tanto hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos", subrayó.

En este sentido, apuntó que representantes de las organizaciones de inmigrantes latinoamericanos le han pedido esta misma mañana que se evite hablar de "bandas latinas" puesto que ello les crea "problemas de respeto e integración".

Mestre no entró en la polémica política que ha levantado el informe, ni respondió a la petición de dimisión hacia su persona lanzada desde el Partido Popular. No obstante, dijo que "por supuesto" está "dispuesta", desde que aceptó el cargo, a que cualquiera solicite su dimisión. "Creo que entra dentro de mi trabajo", agregó.