Un millar de personas asisten al acto del Dos de Mayo del PSM junto a las ministras de Sanidad y Vivienda

"Venimos a defender la dignidad de las instituciones de Madrid pisoteada por el Gobierno de mayoría absoluta", dijo Barranco

Un millar de personas asistieron hoy al acto de conmemoración del Levantamiento de 1898 en homenaje a Manuela Malasaña, organizado por el Partido Socialista de Madrid (PSM) en la Plaza del 2 de Mayo, al que se acercaron también las ministras de Sanidad y Vivienda, Trinidad Jiménez y Beatriz Corredor, respectivamente, para arropar al líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.

Con este acto, los socialistas quieren protestar contra lo que consideran "una falta de respeto" a las instituciones por parte de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, por el cierre prematuro de la Comisión de Investigación del presunto 'caso de espionaje', así como por el boicot que mantiene el PP contra el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

El evento, muy animado por la hora en uno de los barrios más castizos de Madrid, contó con la presencia del ex alcalde de Madrid Juan Barranco, el ex líder de los socialistas madrileños Rafael Simancas y diversos alcaldes y concejales de ayuntamientos gobernados por los socialistas, además de con 64 asociaciones vecinales y sociales.

Por primera vez, el Gobierno autonómico y el PSOE estarán separados en la celebración del Dos de Mayo desde que Madrid se constituyó en Comunidad Autónoma debido al 'plante' de los socialistas a Aguirre.

En una abarrotada plaza del 2 de Mayo, el secretario general de los socialistas madrileños, que fue recibido al grito de "presidente, presidente", fue el encargado de cerrar el acto y ofrecer un ramo de trece rosas a la homenajeada del día: Manuela Malasaña, esa niña de 15 años que murió el 2 de mayo de 1808 en defensa de la libertad de Madrid.

Entre los asistentes, además de militantes, vecinos y curiosos, podía verse a personalidades del mundo de la cultura como los directores de cine José Luis Cuerda, Miguel Ángel Almodóvar, Gerardo Vera y Juan Luis Iborra, los actores Álvaro de Luna, Carlos Iglesias y Tina Saenz y el escritor Moncho Alpuente, entre otros.

Evitando entrar en la polémica, Gómez destacó que se trata de un acto "sencillo y emotivo" que quieren convertir en una tradición para los madrileños y apuntó que es un homenaje al pueblo de Madrid, que se sublevó "ante el intento de imposición de un Gobierno por las armas".

Además, el líder socialista señaló que se siente "cómodo" en la plaza del Dos de Mayo junto a los ciudadanos. "Preferimos estar al lado de los que con nosotros van", afirmó y reseñó que, "nadie puede monopolizar la opinión de los madrileños, que es plural". "La nación no es ni puede ser patria de una familia o persona", consideró Gómez, que reseñó que hay que homenajear a los "luchadores de la libertad", para los que no fue fácil. "Manuela Malasaña, uno de nuestros símbolos más queridos, como la propia ciudad de Madrid, que es un símbolo en si misma", aseveró.

Por su parte, el ex alcalde de Madrid Juan Barranco llevó la parte más política y se refirió a la actualidad y a la causa que les llevó a los socialistas a hacer un acto alternativo al de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, como es el cierre de la comisión de investigación por el presunto espionaje y a la gestión de la Comunidad.

Destacó que fue en Malasaña donde comenzó la recuperación de la cultura castiza madrileña de las fiestas de Madrid. Tras hacer alusión a la pelea entre Carlos IV y Fernando VII debido a la pelea por la Corona, indicó que en la misma plaza "el pueblo de Madrid dio una lección de valor y de dignidad, que no tuvieron reyes ni gobernantes de la época". Barranco indicó que no solo es un homenaje a Manuela Malasaña, sino a "todas las manolas que se enfrentaron al invasor y que tuvieron un papel importantísimo " en la liberación de la región y como es defender la libertad.

Barranco alegó que los socialistas tomaron esta decisión para "defender la dignidad de las instituciones madrileñas, que está pisoteando el Gobierno de la Comunidad de Madrid". "Venimos a defender la dignidad de las instituciones de Madrid pisoteada por el Gobierno de mayoría absoluta", destacó. "Yo no soy partidario de sillas vacías, ni de boicot porque somos un partido de gobierno y volveremos a gobernar", insistió."No soy partidario pero hoy, este año, este día nos sobran los motivos para estar aquí", dijo y añadió que están aquí para decir: "basta ya".

De esta manera, pasó a criticar actuaciones de la Comunidad de Madrid como destinar 15 millones de euros a la película del 2 de Mayo de José Luis García o 400.000 euros a la inauguración de los Teatros del Canal, en mitad de una crisis económica sin precedentes. Barranco hizo memoria y se refirió a las grabaciones de vídeos en hospitales, de los que destacó que Aguirre "graba vídeos" a sindicalistas para "amenazarlos y amordazarlos y que no protesten a la puerta de los hospitales".

El ex alcalde se refirió también a los procesos judiciales en los que se encuentran inmersos miembros del PP y destacó en referencia al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que "descalifican a jueces que les investigan" y "dan cargos a jueces que les son afines". "Es la política del palo y la zanahoria", indicó. "Si no tragas con lo que digo, el palo y si estas conmigo, (te dan) cargos públicos, jueces y sectores que siguen haciendo apoyo a este Gobierno del PP".

Barranco criticó además que no pidan perdón a los médicos del Severo Ochoa de Leganés después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite la denuncia contra el es consejero de Sanidad Manuel Lamela por el caso de las sedaciones y criticó que no den subvenciones a la asociación de víctimas del 11 de marzo que preside Pilar Majón.

"Un gobierno que niega subvenciones a víctimas de 11-M que ignoran y ningunean a víctimas de la fundación de Pilar Manjón porque no son de derechas. Por eso no fuimos", indicó en relación a que no asistieran a los actos del 11-M.

También ironizó con los viajes del vicepresidente regional, Ignacio González, en los que presuntamente fue espiado, y con las informaciones que apuntaban a que pagó de su bolsillo 8.000 euros de un viaje a Johannesurgo. Además, consideró que el cambio de móviles cada quince días es un práctica "más propia de la Camorra napolitana que de un país civilizado".

Por último, se refirió a la figura de Tomás Gómez, y a las querellas con las que le amenaza el PP y dijo que el Ejecutivo autonómico es "un gobierno de derechas que no se merece seguir gobernando". "Nos negamos a ser comparsa de este gobierno que nació bajo sospechas y que sigue bajo sospechas", aseveró y opinó que Gómez ganará las elecciones autonómicas en 2011. "Están poniendo muchos palos en el engranaje pero no te conocen bien. Has ganado elecciones en Parla por un 75 por ciento y creo que volverás a ganar", concluyó.

La representante en materia de Cultura del Partido socialista de Madrid (PSM) Berta Ojea, fue la encargada de iniciar el acto dando las gracias a los 64 colectivos sociales que acudieron a la cita, a los vecinos de la zona y a las más de 800 personas que se acercaron al acto de homenaje a Manuela a Malasaña.

Ojea destacó que la Cultura es una "especie de mecherito para alumbrar cuando todo está oscuro" y dió paso al escritor Antonio Gómez, que criticó la supresión de la Consejería de Cultura Turismo y Deportes, porque supone "demagogia", ya que se mantiene la estructura y se elimina tan sólo el sueldo de un consejero.