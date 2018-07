(Ampl.) Simancas dice que su dimisión es una decisión personal y alega que los cambios en el PSM son "inaplazables"

Actualizado 04/06/2007 17:38:22 CET

Insiste en que la decisión la tomó él "en las últimas horas" y pide que "nadie busque otras interpretaciones"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, justificó hoy su dimisión de dicho cargo argumentando que, tras la "severa" derrota electoral sufrida por su partido el pasado 27 de mayo, su organización necesita acometer "cambios profundos" que son "inaplazables" para convertirse en "ganadora".

"El Partido Socialista de Madrid (PSM) no puede esperar, no debe esperar, y la sociedad madrileña tampoco. Necesita ya un PSM renovado y en plena forma", aseguró Simancas en una rueda de prensa en la sede del PSM, donde insistió en que la decisión de renunciar es "absolutamente personal" y que así se lo ha comunicado al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien la ha "respetado".

Simancas reconoció que la misma noche del 27 de mayo, tras conocerse su derrota, su "primera idea" fue dimitir, pero al final lo aplazó "tras escuchar a muchos compañeros y en un ejercicio de responsabilidad", convencido entonces de que así "pilotaría el proceso de cambios desde la estabilidad y sin precipitaciones". Sin embargo, aseguró que en "las últimas horas" llegó a "una conclusión diferente", que es la que le ha llevado a presentar su dimisión como secretario general.

El hasta ahora líder de los socialistas madrileños opinó que el fracaso electoral del 27-M requiere "cambios profundos en la estructura, el proyecto, el discurso y los equipos" del PSM para "ganar la confianza de los ciudadanos y obtener su respaldo".

PIDIÓ ÉL LA REUNIÓN CON ZAPATERO

Simancas, que dos días después de las elecciones ya renunció a repetir como candidato a la Presidencia regional en 2011, insistió en que su dimisión como secretario general del PSM es "una decisión adoptada en clave absolutamente personal" consecuencia de "una reflexión realizada durante las últimas horas".

"No cabe más interpretación que esta. Una dimisión es una decisión personal y a quien cabe explicarla e interpretarla es a su protagonista. Que nadie busque otras interpretaciones, por favor", recalcó.

También hizo hincapié en que la reunión que esta mañana mantuvo con Rodríguez Zapatero no se produjo a iniciativa de éste, sino que la solicitó él mismo para comunicarle su renuncia. Rodríguez Zapatero reaccionó, según Simancas, manifestándole "una vez más su respaldo y confianza" en su persona y "respetando" su decisión "como no podía ser de otra manera", agregó.

"SERVIRÉ AL PSOE DESDE DONDE ME PONGAN"

Simancas declaró que apartarse de la dirección regional del PSOE es "lo mejor" que puede hacer por el partido y por la sociedad madrileña, y aseguró que "como siempre" sigue "al servicio del PSOE y de los madrileños".

"Lamento profundamente no haber sabido, no haber podido, hacerlo mejor. Espero haber sido útil, aunque sólo fuera un poco, al proyecto socialista y a la sociedad masdrileña y espero seguir siéndolo allí donde el PSOE me indique, por ahora como diputado en la Asamblea de Madrid y senador de España", agregó.

Durante su comparecencia, Simancas se mostró convencido de que "más temprano que tarde" la Comunidad de Madrid tendrá un gobierno socialista y se comprometió a contribuir a ello. "Colaboraré desde donde me pongan -subrayó- para cumplir con este objetivo que los madrileños necesitan y merecen cumplir".

GESTORA NOMBRADA POR LA EJECUTIVA FEDERAL

A preguntas de los periodistas, Simancas explicó que la dirección federal del PSOE "tendrá que organizar una comisión gestora" que, a su vez, convoque "un congreso en el tiempo y manera que considere oportuno y necesario para velar por los intereses" del partido en Madrid y "en su conjunto".

Asimismo, indicó que las reuniones que había previstas para hoy con los grupos municipal y parlamentario del PSOE han sido suspendidas y tendrán que ser convocadas de nuevo por la nueva dirección del PSM.

Simancas finalizó su discurso dando las gracias al PSM, por haber "confiado" en él como máximo responsable durante más de seis años; a la Comisión Ejecutiva Federal y a su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, por su "apoyo y confianza siempre", y también al secretario de Organización, José Blanco, quien aseguró haberle hecho llegar "unas palabras públicas muy afectuosas".

También tuvo palabras de gratitud para los militantes socialistas, que le han "respetado, apoyado y, en buena medida, también querido", para los profesionales de los medios de comunicación, y "sobre todo" para la sociedad madrileña por haberle permitido "representarla en las instituciones y defender sus intereses".